Mosbach. (stm) Die Stadt Mosbach hat vor eineinhalb Jahren ihre neue Mediathek im "Quartier an der Bachmühle" eröffnet. Nun zieht die Kultureinrichtung eine sehr positive Bilanz des Jahres 2016. Mit über 216.000 Entleihungen gab es eine Steigerung um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr (161.000). 13 Prozent mehr Nutzer und sogar 135.000 Besucher konnten gezählt werden. Oberbürgermeister Michael Jann: "Schon daran kann man erkennen, dass sich die Investition voll gelohnt hat und ein entsprechender Bedarf vorhanden ist. Damit bestätigt sich, dass die Mediathek zur Steigerung der Attraktivität Mosbachs nicht unwesentlich beiträgt."

Bereits in den ersten Monaten nach der Eröffnung war absehbar, dass die neue städtische Mediathek im Quartier an der Bachmühle von den Bürgern gut angenommen wird. Jetzt liegt die Jahresstatistik für 2016 vor, dem ersten Jahr, das die Einrichtung komplett im neuen Domizil verbrachte.

Die Zahl der aktiven Leser liegt nun bei 4073. Als aktive Nutzer werden Menschen mit einem gültigen Benutzerausweis bezeichnet, die 2016 auch etwas entliehen haben. Aber es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Mediathek auch ohne einen Ausleihvorgang zu nutzen, egal, ob zum gemeinsamen Lernen, zum Zeitunglesen oder um das Wlan zu nutzen. So haben im vergangenen Jahr über 135.000 Menschen die Mediathek besucht, das sind durchschnittlich rund 600 pro Öffnungstag.

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Mediathek die höchste Jahresausleihe, die in der langen Geschichte der öffentlichen Bibliothek in Mosbach je erzielt wurde. Die Verantwortlichen sehen die Ursachen für die große Resonanz in der Attraktivität der neuen Räumlichkeiten mit einer viel ansprechenderen Präsentation der Medien sowie in der Vielfalt und Aktualität der angebotenen Medien. Nur aufgrund der strukturellen Verbesserungen bei Technik und Personalausstattung der Mediathek sei das viel höhere Volumen zu bewältigen gewesen.

130.000 Ausleihen entfallen auf gedruckte Medien wie Bücher (121.000 ) und Zeitschriften (9000). Digitale Medien wie CDs, DVDs und Konsolenspiele wurden 69.000-mal entliehen. Virtuelle Medien aus der "Onleihe Heilbronn-Franken", wie E-Books, wurden 18.000-mal heruntergeladen.

Die "Ausleihrenner" in ihren jeweiligen Gruppen waren:

Kinderbuch: "Gregs Tagebuch 10" von Jeff Kinney

Jugendbuch: "Das dritte Buch der Träume" von Kerstin Gier

Roman: "Leberkäsjunkie" von Rita Falk

Sachbuch: "Nie wieder Chaos!" von Cynthia Townley Ewer

Hörbuch: "Bretonischer Stolz" von Jean-Luc Bannalec

Musik-CD: "25" von Adele

Spielfilm: "Frau Müller muss weg!"

Kinderfilm: "Alles steht Kopf"

Konsolenspiel: "Super Mario 3D World".

Die Mediathek bietet ein ganzjähriges Veranstaltungsprogramm, das frühzeitig in Halbjahresprogrammen bekannt gemacht wird. Neu sind Veranstaltungen für Jugendliche sowie die Reihen "Filmclub" und "Kinderkino".

Der erste "Geburtstag" der Mediathek wurde mit einem Aktionstag im Juli 2017 gefeiert, gefolgt von den 22. Mosbacher Buchwochen im Herbst, die von der Mediathek koordiniert wurden. Neben einem Konzept zur Verbesserung der Lese- und Medienkompetenz für Schulklassen wurden nun auch viele Führungen für Erwachsene angeboten. Zudem haben regionale und überregionale Fachbesucher aus dem Bibliothekssektor Mosbachs neue Mediathek besichtigt. So konnten 2016 fast 3600 Veranstaltungsteilnehmer gezählt werden. Viele der Veranstaltungen waren ausverkauft, besonders hoch war die Nachfrage bei Sachbuchautorin Christina Berndt zur "Resilienz" und dem Figurentheater "Michel feiert Weihnachten".