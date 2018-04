Von Peter Lahr

Mosbach. "Du bist noch unversehrt, aber du hast Angst: morgens, mittags, nachts." Der junge Schauspieler Ole Xylander von der Badischen Landesbühne Bruchsal (BLB) sitzt inmitten von gut 60 Schülerinnen und Schülern. Hektisch schaut er um sich, erzählt aus seinem Leben. "Krieg. Stell dir vor, er wäre hier", heißt das Ein-Personen-Stück von Janne Teller, das ein Klassenzimmer der Ludwig-Erhard-Schule in einen improvisierten Theatersaal verwandelt, der keine Bühne benötigt. Denn das, worum es in diesem Gedankenexperiment geht, ist für viele Menschen tägliche Realität: Krieg und Vertreibung, Flucht und Neuanfang, Überleben und Einfinden in einer fremden Welt, in der man nicht willkommen ist.

Die dänische Autorin, die als Konfliktberaterin für die EU und die UN in Krisengebieten arbeitete, hat den Spieß gewissermaßen umgedreht: Europa versinkt im Krieg. Faschistische Diktaturen beherrschen die Nationalstaaten, bekämpfen einander blutig. Hunger, Kälte, Angst herrschen. Der junge Ich-Erzähler kann mit der Mutter und Schwester nach Ägypten fliehen, wo bereits der Vater auf sie wartet und politisches Asyl beantragt. Nicht erst im Lager erfahren sie: "Flüchtlinge aus Europa braucht man nirgends." Der Vater, in Deutschland Professor, verkauft später selbst gebackene Kuchen auf der Straße. Die Schwester ist erst rebellisch, dann verliebt sie sich in einen Araber. Der Ich-Erzähler hat "Glück", nach Jahren erhält er eine unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung und gründet eine eigene Familie. Aber er fühlt: "Jemand stahl dir dein Leben und machte etwas ganz anderes daraus. Du hast Freunde, aber trotzdem bist du ein Fremder. Du denkst jeden Tag daran, wann du nach hause gehen kannst." Und mit diesen Worten steht der Schauspieler auf und geht.

Selbst durch anfängliches Kichern einiger Jugendlicher lässt sich Xylander nicht aus der Ruhe bringen. "Ich weiß, dass ich sie irgendwann krieg, dass sie irgendwann dran sind", erklärt er nach 40 Auftritten mit "Krieg". "Ich bin gespannt, was sich noch ergibt", sagt Witold Soltys in der Pause. Der Lehrer für BWL und Gemeinschaftskunde hat das Gastspiel organisiert und die drei Klassen bewusst nicht auf das Stück vorbereitet.

Als niemand eine Frage hat, gelingt es dem Schauspieler schnell, die Schüler einzubeziehen. "Wenn hier Krieg wäre, wer würde fliehen?", fragt er - und plötzlich gehen alle Hände hoch. Vielfältig sind die Fluchtziele: "In die USA zu meiner Schwester." Nach Spanien oder Italien, weil es da warm ist, oder "in den Kosovo, meine Heimat." Dass sich die Krimkrise ausweiten könnte, sehen einige als echte Gefahr an. "Putin ist so unberechenbar." "Man weiß nie, wem man glauben kann, man ist ja nicht in dem Land", nennt ein Schüler das Dilemma. Hier in den Medien stehe etwas ganz anderes als dort. "Ich bin mit sechs Jahren aus Russland gekommen. Es war schwer für meine Eltern, sich einzufinden", sagt ein Jugendlicher. Dass das Stück realistisch sei, sind sich alle einig.

Ein Schüler erinnert sich: "Wir waren Flüchtlinge, haben sieben Monate gebraucht, um eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Erst 2007 kam die Aufenthaltsgenehmigung. Bis dahin war immer die Angst da, dass die Polizei kommt und einen zum Flughafen bringt."