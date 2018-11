In der Bewegung liegt die Kraft: An insgesamt neun Geräten mit zahlreichen Varianten der Benutzung können sich im Generationen-Aktivpark Mosbach nicht nur Oberbürgermeister fit halten. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Der Park im Park ist fertig - und bei seiner festlichen Eröffnung am Samstagmorgen machte er seinem Namen alle Ehre. Aktiv präsentierten und feierten die Generationen - der Stadtseniorenrat als Initiator, Ideen liefernder Antreiber wie eifriger und erfolgreicher Spendensammler, die Stadt Mosbach, die für die Anlage Mittel und Fachkenntnis bereitstellte, der Förderverein Landesgartenschau als größter Zuschussgeber und die Mädchen des TV Mosbach, deren sportgymnastische Darbietungen sich nicht an den Geräten, sondern auf dem Rasen dazwischen abspielten. Voilà, der Aktiv-Generationenpark im Mosbacher Landesgartenschaugelände gab sein offizielles Debüt.

Dabei werden die neun Geräte längst regelmäßig genutzt, wie die Fachfrau vom städtischen Amt für Grünflächen, Birgit Dallinger, erklärte. Beinergometer und Pedalostrecke, Schrittmacher und Schwebende Plattform, Liegestützholm und Ruderbank - hier können Menschen aller Altersstufen Kraft, Ausdauer und Koordination in unterschiedlichen Belastungsstufen trainieren. Anschauliche Anleitungen sind auf Tafeln angebracht, werden aber auch jeden Donnerstag ab 10.15 Uhr von Martin Tilsner leibhaftig gegeben. Weshalb der Physiotherapeut bei der Eröffnung der Anlage attestierte, hier verkörpere sich die Erkenntnis, dass Leben Bewegung und Bewegung Leben sei.

Es hatte allerdings einigen Aufwandes bedurft, bis das bereits 2006 angedachte Projekt tatsächlich fertig gestellt werden konnte. Der damalige Stadtseniorenrat hatte die Idee aus Tauberbischofsheim importiert. "Die vielen guten Ideen allein", erinnerte sich Oberbürgermeister Michael Jann, "hätten nicht ausgereicht, um heute ein mehr als gelungenes Projekt eröffnen zu können." Dabei spielte er auf die enormen Mittel an, die die Gremiumsmitglieder eingeworben haben: 33.000 Euro. Und Jann verwies an erster Stelle auf den größten Einzelbetrag, den der Landesgartenschau-Förderverein mit zweimal 8500 Euro bereitgestellt habe. Vorstand Bert Hergenröder wusste warum: "Sämtliche Geräte laden Alt und Jung ein, sich in bekannter Umgebung rein spielerisch wieder etwas sportlich zu betätigen."

Weitere hohe Summen kamen von den beiden öffentlich-rechtlichen Geldinstituten sowie aus etlichen Einzelspenden von rund zwei Dutzend Mosbacher Unternehmen und Personen. Ihre Namen sollen bald auf einer zusätzlichen Tafel stehen. Dass die Stadt Mosbach durch das Planen und Anlegen des Aktivparks für rund 10.000 Euro maßgeblich beteiligt war, vergaß ihr Oberhaupt natürlich nicht zu erwähnen.

Nun hofft man, dass die gemeinsamen Anstrengungen dazu führen, dass die Kommune Erfolg hat mit ihrer Bewerbung bei der Dietmar-Hopp-Stiftung. Dann könnten zum Vorhandenen - im Bereich des Aktivparks locken Kneippanlage, Wasserspielplatz, Volleyball- und Boulefelder sowie die Abenteuergolfanlage - weitere Bewegungs- und Begegnungsflächen für Aktive aller Altersklassen hinzukommen, finanziert von der Stiftung.

"Übung macht den Meister" - Stadtseniorenrätin Edith Küpper fasste mit dem Satz nicht nur das bisher Erreichte zusammen, sondern unterstrich damit auch die Nachhaltigkeit des Projekts. Auch sie betonte die Wichtigkeit des Wortpaars Bewegung/Begegnung. Die neun Geräte seien der handfeste Ausdruck dafür, dass der Stadtseniorenrat an seinen Worten und Taten gemessen werden könne.

Zu denen schritt man anschließend, und Michael Jann ließ sich gern zu ein paar Klimmzügen ermuntern. Wenn man Bert Hergenröders Ausführungen über die "erstaunlichen Zusammenhänge" zwischen körperlicher und geistiger Fitness glaubt, dann geht der Oberbürgermeister gut gestählt in den Wahlkampf.