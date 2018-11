Mosbach. (ub) Dass die Johannes-Diakonie in einem gewaltigen Konversionsprozess steckt, das ließ sich auch in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch ablesen. Da behandelten zwei Tagesordnungspunkte bauliche Aspekte der Konversion. Die Stadträte stimmten unisono beiden Aufstellungsbeschlüssen zur Teiländerung von Bebauungsplänen zu.

Zum einen machen diese möglich, dass eine bereits bestehende Leichtbauhalle bei den Werkstätten für behinderte Menschen statt temporär langfristig bestehen bleiben kann, zum anderen wird rund 200 Meter davon entfernt im bisherigen Sondergebiet "Behindertenwerkstatt Ost" die Planung eines Wohn- und Pflegeheims möglich.

Das dort bestehende "Haus Bonschel" (bisherige Druckerei) soll abgerissen werden und stattdessen ein leicht gewinkelter Neubau entstehen.