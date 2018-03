Von Stephanie Kern

Mosbach. Es läuft viel in der Mosbacher Waldstadt. Vor etwa einem halben Jahr zogen in der Konrad-Adenauer-Straße einige Flüchtlingsfamilien ein. Kinderlachen und Fahrräder sowie eine Schaukel hinter dem Gebäude zeigen schon draußen: Hier herrscht Leben! Und daran haben auch die Ehrenamtlichen des Arbeitskreises Asyl in der Waldstadt großen Anteil.

Christina Glatzer ist eine von den hier Engagierten. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie sofort die Initiative ergriffen, als die ersten Flüchtlinge nach Mosbach kamen. "Es war uns ein Anliegen, dass es auch in der Waldstadt gut funktioniert", erzählt die Sprachförderkraft. Gemeinsam mit Sportverein, Grundschule, den beiden Kirchengemeinden, der türkischen Gemeinde, dem Bürgerforum und dem Tennisclub unterstützen sie die Geflüchteten. Nicht nur mit fortwährenden Deutschkursen, sondern auch mit Hausaufgabenbetreuung, dem Café Mosaik und vielen Veranstaltungen.

Besonders die Hausaufgabenbetreuung liegt Christina Glatzer am Herzen. Sie arbeitet selbst an der Lohrtalschule in Mosbach, dort ist sie für die Kernzeitbetreuung zuständig. "Diese Kinder brauchen Hilfe bei allem. Manche waren in der Schule, manche gar nicht", so Glatzer. Hier in Deutschland müssen die Kinder ihrem Alter entsprechend in die jeweilige Klassenstufe - für viele Kinder ist das gar nicht zu schaffen. "Sie verstehen die Texte nicht. Die Kinder wollen die Hausaufgaben machen, aber sie können es gar nicht", sagt Glatzer.

Auch die Rentnerin Ruth Vigelius engagiert sich bei der Hausaufgabenbetreuung. Sie wollte helfen, erzählt sie, warum sie in ihrer Freizeit Hausaufgaben mit "fremden" Kindern macht. "Die möchten es gerne und sind dann traurig, wenn es nicht klappt", sagt Vigelius. "Es liegt an uns, das beste draus zu machen", meint Christina Glatzer dazu.

Knall auf Fall ging es damals, von einem Tag auf den nächsten stand fest, dass ein paar Familien in das neu gebaute Haus in der Waldstadt ziehen werden. Schultaschen besorgten die Ehrenamtlichen damals ebenso wie sie Schultüten für die Erstklässler bastelten. "Das war uns wichtig", erzählt Christina Glatzer.

Auf die Schultüte folgte der Schulalltag. Da ist und war es für die Erstklässler natürlich etwas leichter, als für diejenigen, die neben der Sprache auch noch eine neue Schrift lernen und mathematische Grundlagen aufholen müssen. Das beginnt damit, dass die aus dem arabischen Raum stammenden Schüler "von hinten" in ihre Hefte schreiben. Und endet bei der Umrechnung von Gewichtseinheiten, die die Schüler gar nicht hinbekommen.

Dass die Menschen für die Hilfe dankbar sind, und dass sie sie auch dringend benötigen, das spürt man, wenn man mit Christina Glatzer durch die Unterkunft läuft. Zigfach wird sie angesprochen und um Hilfe gebeten. Ob es um einen Arztbesuch oder einen offiziellen Brief geht. Auch bei einer Entbindung einer geflüchteten Frau war sie dabei. Aber das Engagement liegt ihr am Herzen. "Man bekommt schon viele Sympathien zurück." Möglichst oft versucht sie, ins Café Mosaik zu gehen und ein offenes Ohr für die Anliegen der Geflüchteten zu haben. "Hier vor Ort kann ich etwas tun. Dort kann ich nicht helfen, aber hier schon", erklärt sie, warum sie sich so einsetzt.

Gleichzeitig machen sich die Asylhelfer schon Sorgen darüber, was geschieht, wenn die Flüchtlinge als Asylbewerber anerkannt sind. Dann müssten sie ja theoretisch wieder ausziehen aus der Unterkunft des Landratsamtes. "Wir halten schon Augen und Ohren nach Wohnungen offen", so Glatzer. Denn den Kindern wolle man einen weiteren Schulwechsel ersparen.

Die oft geforderten "niederschwelligen Angebote", in den Asylkreisen werden sie gelebt, meint Christina Glatzer. "Man macht ja immer irgendwie Deutschunterricht." Konversation, Telefonate und vieles mehr habe man mit den Flüchtlingen geübt. Und auch in Zukunft wird hier noch einiges laufen...