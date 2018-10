Mosbach. Zum Auftakt der 19. Buchwochen gastiert am morgigen Mittwoch, 16. Oktober, das "Blinklichter Theater" um 16 Uhr im Mosbacher Rathaussaal. Auf Einladung der Stadtbibliothek spielen die Theaterkünstler aus St. Leon-Rot das Stück "Der kleine Ritter Trenk" nach dem Kinderbuch von Kirsten Boie für alle Mittelalter-Fans ab fünf Jahren.

Im Mittelalter mussten die Bauern für ihren Ritter arbeiten und durften vom Bauernhof nicht wegziehen. Aber ist es nicht schrecklich ungerecht, dass alle Bauern ihrem Ritter gehören und kein bisschen sich selbst? Das findet jedenfalls der Bauernjunge Trenk. Er will es einmal besser haben als sein Vater, der schon wieder auf der Burg Schläge bekommen soll. Und so bricht Trenk mit seinem Ferkelchen am Strick auf in die Stadt, um dort sein Glück zu machen. Doch so einfach, wie Trenk sich das vorgestellt hat, ist es allerdings nicht mit dem Glück....

Das "Blinklichter Theater" ist eine freie Theatergruppe, bestehend aus zwei festen Mitspielern sowie diversen Gastmusikern, -regisseuren und -puppenbauern. In Mosbach waren sie bereits zu Gast mit dem Stück "Immer dieser Michel" nach Astrid Lindgren.

Info: Eintrittskarten gibt es noch im Vorverkauf bei der Stadtbibliothek sowie bei Kindler's Buchhandlung und bei Bücher am Käfertörle; Restkarten gegebenenfalls an der Tageskasse.