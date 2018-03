Damenkleidung in allen Größen und Variationen soweit das Auge blickt: Der Frauenflohmarkt in der Mälzerei zog zahlreiche Besucherinnen an. Foto: Nadine Slaby

Mosbach. (nak) T-Shirts, Blusen, Kleider, Taschen, Schuhe, Schmuck - alles, was Frauenherzen höher schlagen lässt, fand sich am Samstag auf dem Frauenflohmarkt in der Alten Mälzerei zuhauf. Veranstalterin Agata Kochanski freute sich über den guten Zuspruch. An 61 Ständen wurde alles verkauft, was ein Kleiderschrank so zu bieten hat.

"Bei dem Preis nehme ich gleich alle drei", entschied eine ältere Dame spontan und packt ihre soeben erstandenen Schnäppchen in die mitgebrachte Tasche. Einige der Flohmarktbesucherinnen verfallen in einen regelrechten Kaufrausch und tragen große, prall gefüllte Taschen mit sich herum. Und wer keine Tasche mit hat, der findet in dem vielfältigen Angebot mit Sicherheit eine.

Doch es gibt auch die Vorsichtigen, die sich ein festes Limit setzten. "Wir haben jeder nur 17 Euro", berichtet eine junge Frau, die mit ihrem Freund über den Flohmarkt schlendert. Er ist einer der wenigen Männer, die als Begleitung mitgekommen sind. Bei zwei Ständen sitzen ebenfalls Männer hinter der Auslage von Frauenblusen, hochhackigen Schuhen und buntem Modeschmuck. Die dazugehörigen Damen wollen einen Teil ihrer Garderobe zwar loswerden, nutzen die Chance einer Begleitung aber und füllen die entstandenen Lücken im Schrank direkt wieder. Die Männer sind bei diesem Flohmarkt so etwas wie das berühmte "Mädchen für alles".

Doch wer verkauft hier und warum? "Wir sind gerade am Umziehen, da hat es sich angeboten", erklärt eine Verkäuferin. Kurzerhand hat sich die Obrigheimerin mit einer Freundin zusammengetan und den Kleiderschrank ausgemistet. Jetzt türmen sich auf ihrem Tisch Blusen, Hosen und T-Shirts. Doch auch Ballkleider finden sich in dem bunten Angebot. "Ich war auf vielen Hochzeiten und trage ein Kleid nur einmal", erklärt Melis Bakan, wie die stolze Sammlung zustande kommt. "Vielleicht hat so noch einmal jemand Freude daran." An einem Tisch findet sich fast nur Unterwäsche. Aber will frau BHs und Slips aus zweiter Hand? "Es ist alles Neuware", versichert Verkäuferin Jasmin Bold. Sie hat ihren Onlineshop aufgelöst und verkauft nun die Restposten. Zwischen den zum Teil liebevoll hergerichteten Tischen mit zahlreichen Kleidungsstücken ist sie eher der Exot.

Für Priska Dillenberger aus Neuenstadt, die bereits zum zweiten Mal bei einem Frauenflohmarkt mit dabei ist, ist es ein gelungener Tag. "Die Kunden feilschen hier nicht so viel um den Preis", freut sie sich. Schade sei allerdings, dass bereits um 15 Uhr einige der Verkäuferinnen zusammenpacken. "Vielleicht, weil wegen der Ferien etwas weniger los ist als sonst", mutmaßen die Verbliebenen. Sie, wie auch zahlreiche Kundinnen sind aber mit dem Flohmarkt und ihren Verkäufen rundum zufrieden.