Mosbach. (brw) Noch schnell mit gut gefüllten Tüten den "After-Work-Shopping-Pass" in die Lostrommel werfen - so wollen Mutter und Tochter den etwas anderen Einkaufsabend in Mosbachs Innenstadt beschließen. Vielleicht klappt es ja mit dem Hauptgewinn, einem 500-Euro-Reisegutschein. Den könnten sie gut gebrauchen für die bevorstehende Hochzeitsreise der Tochter. Mit drei Einkäufen über zehn Euro - also drei Stempeln in Mosbach Aktiv Fachgeschäften - war man beim "After-Work-Shopping" dabei. Die Verlosungsaktion fand zum ersten Mal statt, die Veranstaltung selbst zum zweiten Mal.

Im Vergleich zur Premiere im März dieses Jahres wollten Citymangerin Andrea Zorn und Peter Stadler, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mosbach Aktiv, auf alle Fälle schon einmal mehr Besucher in Mosbachs Fußgängerzone ausgemacht haben. Alle Mosbach Aktiv-Geschäfte waren dabei, bis 20 Uhr war geöffnet. Aktiv mit im Organisationsboot saß zudem auch die Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach (DHBW).

Erfolgreich einkaufen nach der Arbeit waren augenscheinlich auch Jaqueline Glaser aus Mainz und Sabrina Hermann aus der Region um Schwäbisch Hall, Studentinnen der Dualen Hochschule Mosbach, wie sich am Logo auf den Tüten am Arm unschwer feststellen ließ. "Gut aufgestellt" sei Mosbach, was das Einzelhandelsangebot angehe, befanden die beiden Erstsemesterstudentinnen nach ihrem Rundgang durch Mosbachs Geschäfte.

Und nach "Work" und "Shopping" war noch längst nicht Feierabend: Nach Geschäftsschluss ging es nämlich zum Kinoereignis auf den Marktplatz. Inspiriert von den Open-Air-Filmnächten des Mosbacher Sommers, wollte Samson Frank (DHBW-Studierendensprecher) auch im Rahmen des After-Work-Shoppings ein Filmerlebnis ermöglichen. Und augenscheinlich traf man mit der Veranstaltung "Kino unter den Sternen" voll ins Schwarze. Denn die Anzahl der Besucher, darunter auch zahlreiche Studenten, übertraf bei weitem die Erwartungen. Es musste nachbestuhlt werden, einige Gäste aus dem gut durchmischten Publikum brachten sogar ihr Sofa oder ihren Liegestuhl mit. Um "Fack ju Göhte", den erfolgreichsten Film des Jahres 2013 in Deutschland, gemeinsam in Mosbachs Innenstadt zu genießen.

Die Marktplatzanrainer hatten flankierend für kulinarisches Vergnügen gesorgt und dabei zugleich die Saison der wärmenden Getränke eingeläutet. Zur Wohlfühlatmosphäre trugen in der Fußgängerzone auch die beiden Musikgruppen "Yen" und "Kephalo" bei. "Yen", die Lokalmatadoren von nebenan, hatten neben Soul, Jazz, Blues und Rockmusik natürlich auch wieder ihre Couch im Gepäck - einfach weil die Sängerin und drei Musiker beim Musikmachen bequem sitzen wollten. Das Bild vervollständigte eine Couchlampe, die für warmes Licht sorgte, und ein Radio aus den 1950er-Jahren mit Stoffbespannung. Es schien, als lauschten nicht nur die Passanten entspannt der Musik, sondern auch Lechners "Alltagsmenschen". Räkelte sich doch die in Beton gegossene Frau in unmittelbarer Nachbarschaft entspannt auf ihrem eigenen Sofa. Für eher sphärische Klänge vor dem Rathaus sorgte "Kephalo" - drei Brüder aus Schönau im Odenwald.

Peter Stadler zeigte sich überzeugt, dass man mit der Neuauflage auf einem guten Weg sei. Ob dieses Projekt fortgeführt werden kann, müssten am Ende die Kunden durch ihr Kommen entscheiden. Sofern die Bilanz passe und die Mitglieder der Werbegemeinschaft zustimmen, wolle man das besondere abendliche Einkaufserlebnis zweimal im Jahr anbieten.

Auch das "Timing", dieses Ereignis zeitnah an den Semesterbeginn an der Dualen Hochschule Mosbach im Oktober zu legen, betrachtet Stadler als gelungenes Experiment, ebenso sieht's Samson Frank. Mit dieser Aktion, da sind sich alle Beteiligten einig, könne man Hochschule und Stadt ein Stückchen näher zusammenbringen. Und das allein ist doch schon viel wert ...