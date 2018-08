Leitsystem, Kundenstopper, Warenständer, gelbe Säcke - das Bild in der Altstadt wird von allerlei Randerscheinungen beeinflusst. In Mosbach will man ein wenig aufräumen - und in diesem Zuge zunächst einmal die fast 35 Jahre alte Gestaltungssatzung überarbeiten. Foto: H. Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Altstadt von Mosbach ist schön, da gibt es keinen Zweifel. Tolle Fachwerkgebäude, historisches Pflaster, kaum Leerstände und vor allem bei den Märkten und Aktionen eine Fußgängerzone, die voller Leben ist. Aber wer sehenden Auges durch die Innenstadt geht, der entdeckt auch Dinge, die das Bild stören. Denn inzwischen wird für so manches Geschäft schon weit vor dem eigentlichen Laden geworben, den Weg durch die Fußgängerzone flankieren Aufsteller, Kundenstopper, Banner und Fähnchen. Und dann gibt es ja auch noch ein offizielles Leitsystem (Beschilderung), hier und da rückt auch schon gastronomische Bestuhlung in den Laufweg. Da stellt sich so manchem doch die Frage: Wer darf eigentlich wie werben, wer darf welchen Raum für sich nutzen, was ist erlaubt, was zuviel des Guten?

Antworten auf derlei Fragen soll die "Gestaltungssatzung" der Stadt Mosbach geben. Da diese allerdings aus dem Jahr 1982 stammt, sind bei der Stadtverwaltung Überlegungen gereift, die Vorgaben mal ein wenig auf die Höhe der Zeit, eine modifizierte Satzung auf den Weg zu bringen. Auf Einladung der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar kam man dieser Tage zu einem ersten konstruktiven Austausch im "Haus der Wirtschaft" zusammen. Mit dabei neben Gastgeber Bernhard Kraft (IHK-Geschäftsführer), Oberbürgermeister Michael Jann und zahlreichen Mosbacher Gewerbetreibenden auch ein Duo von Architektur Stadtplanung Gerhardt (Karlsruhe), das die Stadt - aus Sicht des externen Beobachters - unter die Lupe genommen hat.

"Wir wollen kein Disney-World mit schönen Fassaden, hinter denen es kein Leben gibt", stellte Jann gleich zu Beginn des Austauschs fest, "ganz bewusst" habe man sich dazu entschieden, einen Blick von außen (also von Nicht-Mosbachern) auf die Stadt werfen zu lassen. Das Ziel sei dabei für alle Beteiligten ja dasselbe: Eine attraktive Innenstadt zum Wohlfühlen. Auf dem Weg zu diesem Ziel wolle man "gemeinsam Kompromisse" für eine neue Satzung finden.

Den gewünschten externen Blick hat Lara Hoffmann vom Karlsruher Architekturbüro Gerhardt auf Mosbach geworfen. Den versammelten Einzelhändlern und Stadtverantwortlichen präsentierte sie ihre Erkenntnisse, offenbarte positive wie negative Eindrücke vom Gang durch die Altstadt. "Viel hilft nicht immer viel", fasste sie mit Blick auf Werbung (am bzw. um Ladengeschäfte) zusammen, "das ist ein Trugschluss."

Für eine Überarbeitung der rund 35 Jahre alten Satzung, die unter anderem eben die Möglichkeiten der Werbung reglementieren soll, schlug sie vor: Abgestimmtes Erscheinungsbild (Materialien), Zurückhaltung bei der Werbung, Einheitliche Regelungen, stimmige Außenbereiche. Mit konkreten Festsetzungen zu Werbeanlagen, Fassadengestaltungen usw. und sogenannten Handreichungen zu Außenmöblierungen will man das Erscheinungsbild optimieren. Unter anderem sei auch eine "Wiederbelebung" des bestehenden städtischen Leitsystems sinnvoll. Apropos bestehend: Bestandsschutz werde es aber auch bei einer neuen Gestaltungssatzung geben, niemand werde also zu Veränderungen genötigt.

Überhaupt habe man den Austausch bei der IHK "ganz am Anfang des Prozesses" - also auf den ersten Meter des Weges zur neuen Satzung - anberaumt, wie OB Jann betonte. "Eine konkrete Ausarbeitung einer neuen Satzung gibt es noch nicht", stellte Werner Gerhardt klar. Dafür wolle man "Input" von den Gewerbetreibenden aufnehmen, so der Architekt und Stadtplaner weiter. Die zeigten sich unterschiedlich angetan von der angedachten Überarbeitung der Gestaltungssatzung. Die einen sehen eigentlich keine Notwendigkeit für neue Regelungen - zumal die externe Analyse und Ausarbeitung auch mit Kosten von rund 24 000 Euro verbunden sei. Andere stehen einem Optimierungsprozess absolut offen gegenüber. Wie auch immer und mit welchem Input, der Weg soll weiter gemeinsam beschritten werden. Das Ziel ist derweil bereits ganz konkret festgelegt: Die Stadt (noch) attraktiver machen.