Mosbach. (stm) Christine Funk ist zufrieden, sehr zufrieden. Die Leiterin des Kulturamts der Stadt Mosbach zieht "ein sehr gutes" Resumee zum Mosbacher Sommer. Bei (meist) erfeulich gutem Wetter wollten in diesem Jahr rund 20 000 Zuschauer bei insgesamt 30 Veranstaltungen mit dabei sein. Oberbürgermeister Michael Jann zeigte sich ebenfalls zufrieden: "Auch der 28. Mosbacher Sommer lief sehr erfolgreich. Wir setzen weiter auf Kultur als Sympathieträger und Faktor für Lebensqualität." Sein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang den Sponsoren Stadtwerke Mosbach, Live art, Licht- und Beschallungstechnik, Toto Lotto Bezirksdirektion Franken und Motip Dupli sowie insbesondere dem Hauptförderer, der Sparkasse Neckartal-Odenwald.

Insgesamt war es - da ist man sich unter den Verantwortlichen bei der Stadt einig - ein rundum gelungener Sommer. Dank guter Bedingungen mussten nur wenige Veranstaltungen verlegt werden. Sehr gut besucht war bereits die Eröffnung mit dem 2. Sambafestival. Geglückt ist auch das Experiment, einen Künstler extra für das junge Publikum einzuladen, nachdem die SWR3-DanceNight zuletzt immer weniger Zuspruch fand. Michael Schulte sorgte mit seinen Liedern für Stimmung im Hospitalhof. Auch der Verzicht auf Stühle, dafür gab's Stehtische mit sommerlicher Dekoration und Cocktails, kam gut an.

Ein ganz neues Festival stand ebenfalls auf dem Programm: Unter dem Namen Folk am Neckar - FaN - kam das frühere Folk im Schlosshof - FiS - von Bonfeld nach Mosbach. Nach einer intensiven Vorbereitung ging es am 19. und 20. Juli über die Bühne. Obwohl die Besucherzahlen nicht die Erwartungen erfüllten, kann der Start als gelungen bezeichnet werden - es hat alles super geklappt und es gab noch nie so viele positive Rückmeldungen. Die Auswahl der Bands, das wunderschöne Ambiente im und am Burggraben und die Bewirtung wurden allgemein gelobt und so war die Stimmung sehr gut, wie die Hauptorganisatorin im Rathaus, Christiane Karle, berichtet. Die Bestellungen zum FaN kamen aus ganz Deutschland, es gab sogar welche aus Österreich und dem Elsass.

Rund 1000 Personen aller Generationen nutzten einen Nachmittag lang die vielfältigen Möglichkeiten des Spielefests im Kleinen Elzpark. Erfolgreich waren in diesem Jahr fast alle Kinderveranstaltungen. Das Puppentheater "Die Olchies" war sogar schon lange vorher ausverkauft. Das war auch die einzige Veranstaltung, die wegen des Wetters in den Saal verlegt werden musste.

"Wunderbar", so die Kulturamtsverantwortlichen, verlief auch das große Programm des Straßentheaters mit zwölf Gruppen aus sieben Ländern. Trotz sehr schwülem Wetter ließen sich viele von einem Besuch nicht abhalten - und waren bester Laune. Die Fans spazierten von einer Bühne zur anderen, um nichts von den schrillen, skurrilen und niemals langweiligen Darbietungen zu verpassen. Schade, dass ein Gewitter dem Treiben ein frühes Ende setzte.

Die Kooperationen mit dem Veranstaltungspartner Provinztour sind laut Stadt ebenfalls gut gelaufen: Mother's Finest und Foreigner sowie Pur konnten an idealen Sommernächten im Großen Elzpark über 7 500 Besucher begeistern. Laith Al-Deen sowie das Musikkabarett mit Der Kleinen Tierschau im Burggraben waren ebenfalls gut besucht.

Zufrieden sein konnte man auch mit dem Wetter während der Filmnächte, nur an einem Abend regnete es, da aber richtig. Seit der Kooperation mit "2Oscars" Kinotechnik aus Ludwigsburg war es das drittbeste Ergebnis. Am besten besucht waren die Filme "Die Kirche bleibt im Dorf", "Der Große Gatsby" und "Life of Pi". Und selbst bei "Ziemlich beste Freunde" kamen in diesem Jahr nochmals rund 400 Besucher. Klein aber ein Höhepunkt war - auch nach Meinung von Besuchern - das Konzert mit dem "World Percussion Ensemble". Die Musiker, insbesondere die Percussionisten, beherrschten ihre Instrumente hervorragend und agierten mit einer ansteckenden Spielfreude.

Nach dem Mosbacher Sommer ist vor dem Mosbacher Sommer. Sicher wird es das Kulturprogramm auch nächstes Jahr wieder geben. Zur Eröffnung steht die zweite Kultur- und Sportschau der Mosbacher Vereine - KuSS - bereits fest. Und auch die Termine für Straßentheater und das Open-Air-Kino stehen schon fest.