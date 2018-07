Mit viel Geduld und klarer Sprache vermittelt Dozentin Dr. Elke Weber im Integrationskurs in der Hospitalgasse ihren Unterricht. Einige Teilnehmer machen schon zu Beginn des Kurses große Fortschritte. Foto: Benjamin Auber

Von Benjamin Auber

Mosbach. Man braucht nur am frühen Morgen das Fernsehgerät einzuschalten, um die derzeitige Lage erahnen zu können. Mehrere tausend Flüchtlinge überqueren bis heute täglich die Grenze zwischen Österreich und Deutschland. Fast schon eine logische Folge, dass früher oder später der Bedarf an Sprachkursen auch in der Region stark zunehmen wird.

Nach den Neuerungen im Asylbewerberleistungsgesetz, das Ende Oktober in Kraft getreten ist, sollten Flüchtlinge, die einen Antrag gestellt haben, mindestens nach einem Monat, spätestens jedoch nach drei Monaten einen Integrationskurs besuchen. "Das stellt uns vor neue Herausforderungen. Vor allem fehlen uns Lehrkräfte und Räumlichkeiten", erklärt die Leiterin der Volkshochschule Mosbach, Dr. Katrin Sawatzki.

Noch ist die Situation überschaubar, zumal ein Raum in der Hospitalgasse vor kurzem im Gartenweg bezogen werden konnte, unweit dem "Quartier an der Bachmühle". Auch sind bisher viele EU-Bürger und nur wenige Kriegsflüchtlinge in den Integrationskursen. "Es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn der Kurs gut gemischt ist, dann funktioniert die Integration deutlich besser", fügt Katrin Sawatzki hinzu.

Insgesamt 600 Schulstunden umfasst ein solcher Integrationskurs, der auf ein Schuljahr angelegt ist. In der abschließenden Prüfung sollten die Teilnehmer die Sprachqualifikation "B1" erreichen, um zumindest einen Teil einer möglichen Einbürgerung zu absolvieren. Hinzu kommt der Orientierungskurs "Leben in Deutschland", um auch die politischen und sozialen Sachverhalte abzudecken.

Dozentin Dr. Elke Weber hat im Oktober einen Kurs übernommen und begleitet die "Deutschschüler" das Schuljahr nun vier Stunden pro Tag: "Es ist faszinierend, wie schnell das Lernen voranschreitet. Ich habe einen starken Kurs, der die Prüfungen im Sommer schaffen wird", ist Elke Weber, die auch japanisch unterrichtet, sicher.

Um auf ein solides Sprachniveau zu kommen, ist vor allem Eigenverantwortung gefragt. Hausaufgaben müssen stets erledigt werden, und auch im Alltag sollten sich die Teilnehmer mit der deutschen Sprache intensiv auseinandersetzen. Ebenfalls wichtig - und darauf legt die VHS besonderen Wert - ist die Vermittlung einiger Gepflogenheiten des Zusammenlebens in Deutschland, wie z. B. die Mülltrennung in den Räumen.

Einige Schüler machen schon in den ersten Wochen deutliche Fortschritte. So können manche einen ganzen Tagesablauf erklären, und das macht die Dozentin sehr stolz, die deutlich und langsam sprechen muss. "Es ist nicht nur eine Bereicherung für die Teilnehmer, sondern auch für mich persönlich", meint die Dozentin.

Der Kurs läuft gut an, einige Plätze werden bald noch besetzt. Es wartet aber schon eine neue Herausforderung auf Dr. Katrin Sawatzki. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, wenn es um die neuen Alphabetisierungskurse geht. Denn viele Flüchtlinge aus den arabischen Staaten kennen lateinische Buchstaben noch nicht. Mit diesen "funktionalen Analphabeten" muss ganz neu angefangen werden. "In diesem Segment müssen wir noch Erfahrungen sammeln. Speziell ausgebildete Fachkräfte übernehmen den Unterricht", meint Sawatzki. Auf die Volkshochschule wird einiges zukommen, Unterstützung mit Lehrkräften und innenstadtnahen Räumlichkeiten sind weiterhin gesucht.