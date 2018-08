Von Heiko Schattauer

Mosbach. Khedira in Reha, Löw in Sorge, Chile als Warnsignal. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist noch nicht so recht fit für die anstehende Weltmeisterschaft in Brasilien. Gut, dass in Bundesliga, Seria A, Premier und Champions League noch ein paar gute "Testspiele" anstehen, in denen sich Jogis Jungs warmlaufen und einschießen können für die FIFA-WM 2014. Bestens vorbereitet zeigt sich Anfang April unterdessen schon die Große Kreisstadt Mosbach, respektive deren Partner in Sachen Fußball-WM, "Link-Events". Gestern Nachmittag präsentierte man gemeinsam die Pläne für den Sparkassen-WM-Park, der ab 12. Juni (und bis 13. Juli) den Elzpark wieder zum Weltmeisterschaftsstadion vor der eigenen Haustüre machen soll.

Was während der Europameisterschaft 2008 als kleines Fandorf seinen Anfang nahm, habe sich zur "echten Kultveranstaltung entwickelt", so OB Jann. "Damals haben wir noch mit einem Beamer und Verdunkelungen gearbeitet", erinnert sich auch Dieter Link, seither nicht nur technisch stetig weiterentwickelt. Die WM-Spiele 2014 werden im Elzpark allesamt auf einer 35 qm großen LED-Leinwand zu verfolgen sein, deren Auflösung sich im Vergleich zur EM 2012 noch einmal verbessert habe. "Das ist das Beste, was es auf dem Markt gibt", ist sich Link sicher - die Ausstattung scheint also schon mal weltmeisterlich zu sein.

Dass auch die deutschen Kicker sich weltmeisterlich präsentieren, darauf hoffen alle Beteiligten. Je weiter Neuer, Lahm und Co. kommen, desto erfolgreicher verspricht die vierte Auflage des Fußballfandorfs in Mosbach zu werden. Mehr als 8000 Fans sahen im Schnitt die Spiele der deutschen Elf bei der letzten EM, bis zu 12.000 passen theoretisch in den Elzpark. "Diese Marke würden wir natürlich diesmal gerne erreichen", gibt Dieter Link ein sportliches Ziel in Sachen Gästezahlen aus. Bei einem Endspiel mit deutscher Beteiligung, wie es sich Bürgermeister Michael Keilbach wünscht, wäre der neue Rekord möglich.

Wie eine erfolgreiche Fußballmannschaft funktioniert auch der WM-Park in Mosbach nur dank Teamwork. Teamchef Link dankte daher schon vor Anpfiff a im Juni seinem "Spielführer" (und Namensgeber), der Sparkasse Neckartal-Odenwald. Wie auch den weiteren Stützen seiner WM-Mannschaft, also den Stadtwerken, der Stadtverwaltung, dem Autohaus Gramling, der Bitburger Braugruppe, den Weingärtnern Stromberg-Zabergäu und dem Getränkefachhandel Oess & Bulling. Die meisten davon sind echte Stammspieler, also seit dem ersten Anpfiff in Mosbach dabei. Allen Akteuren gemein ist die Hoffnung auf ausgelassene, friedliche Fußballfeste.

Bei fünf Stunden Zeitverschiebung sind die WM-Spiele ab 18, 21 oder 22 Uhr zu sehen. Partien nach Mitternacht werden nicht übertragen. Der Eintritt in den Sparkassen-WM-Park ist wie schon die Jahre zuvor frei, VIP-Tickets sind kostenpflichtig.