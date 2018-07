Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Die Abkürzung ist (fast) die gleiche. Während die SPD ihren 150. Geburtstag feierte, freut man sich beim SpDi (andernorts auch SPD abgekürzt) über 25 Jahre des Bestehens. Ob mit oder ohne "i", hinter dem Kürzel verbirgt sich der Sozialpsychiatrische Dienst des Diakonischen Werkes im Neckar-Odenwald-Kreis. Vor einem Vierteljahrhundert nahm er nicht nur im Landkreis seinen Dienst auf. "Wir gehörten zu den ersten Anlaufstellen in Baden-Württemberg", sagt Ulrike Dinkelacker, die nicht nur den SpDi seit 2006, sondern seit 1. Februar auch stellvertretend das Diakonische Werk leitet. Die Idee "hinter" den Beratungsdiensten: Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen sollten Unterstützung in ihren Wohnungen, in ihren Gemeinden erfahren. "Ein Paradigmenwechsel, wie er heute in der Politik für Menschen mit Behinderung inklusiv vollzogen wird."

Es sei Pionierarbeit gewesen, die das damals "zweieinhalbköpfige" Team (nach Vollzeitstellen) geleistet habe, räsoniert Dinkelacker. Die SpDis hatten die Aufgabe, psychisch erkrankte Menschen nach einem stationären Aufenthalt zu Hause weiter zu begleiten. Vor 25 Jahren wurde mit dem "Treff Oase" in Buchen ein Art Club gegründet, der die Erkrankten (und kurz darauf auch ihre Angehörigen) aus ihrer nicht selbst gewählten Isolation führte. Es folgten weitere integrative Projekte wie die Selbsthilfe- und Zuverdienst-Firma "Iso" (1996) und die in gemeinsamer Trägerschaft mit Awo und Iso geschaffene Tagesstätte (2000) in Buchen.

Das jüngste "Kind" des SpDi ruft: "Jetzt bin ich dran". So lautet die Überschrift für ein Angebot für die Kinder psychisch kranker Mütter, Väter oder Eltern. "Wir wollen da präventiv wirken", erläutert Ulrike Dinkelacker, denn solche Kinder hätten selbst ein größeres Risiko, psychisch zu erkranken. Auch daran lässt sich gewissermaßen das Jubiläum ablesen ...

Erkennen lassen 25 Jahre SpDi aber auch anderes: "Kontinuierlich ist die Zahl der Erkrankten gestiegen", stellt die Diplom-Pädagogin fest. Zwar hätten sich die Angebote des Diakonischen Werks verändert, sie seien größer und differenzierter, doch hätte sich die Zahl der Menschen, die von der Gesamtheit der Angebote erreicht werden, verdoppelt. Die Fallzahlen im Arbeitsbereich SpDi (mit Sozio-Therapie) lagen 2012 bei rund 240, fünf Jahre zuvor waren es 125. Nicht verdoppelt hat sich hingegen die Zahl der Mitarbeiter. "Heute stehen uns im SpDi drei Leistungskontingente zu", stellt Dinkelacker fest, was drei Vollzeitstellen entspricht. Ihr Wunsch nach "besserer finanzieller Ausstattung" bleibt.

Aufs und Abs hat es im Laufe von 25 Jahren auch bei der Finanzierung der Dienste wie bei ihrer Zuordnung zu verschiedenen Trägern gegeben. Heute finanziert vor allem der Landkreis ihre Arbeit. Landesmittel wurden ab 2002 deutlich zurückgefahren und fließen dem SpDi heute über den Landkreis zu. Der Anteil der Krankenkassen ist ein kleiner. Nicht einfach macht es außerdem der Umstand, dass alle Leistungen Kann-Leistungen sind. Ulrike Dinkelacker hofft, dass mit dem voraussichtlich 2014 neu zu fassenden Psychiatrie-Gesetz daraus ein "Soll" wird.

Froh ist sie darum, dass die Vernetzung und Kooperation mit anderen Anbietern auf dem Hilfe-Markt so gut klappt, mit den entsprechenden Klinikabteilungen der Johannes-Diakonie und der Neckar-Odenwald-Kliniken und des Zentrums für Psychiatrie in Wiesloch, mit den niedergelassenen Ärzten und Therapeuten, mit den Behörden. Froh ist sie außerdem, dass der Sozialpsychiatrische Dienst im Flächenlandkreis Neckar-Odenwald drei Anlaufstellen hat: Mosbach, Buchen und Adelsheim. Dort wollen die Mitarbeiter des Diakonischen Werks auch in Zukunft möglich machen, was ihr oberstes Anliegen und im christlichen Auftrag diakonischen Wirkens festgelegt ist: "Einander in Offenheit und auf Augenhöhe zu begegnen - ganz gleich wie eingeschränkt einer ist - und damit den Weg aus der Isolation schaffen."