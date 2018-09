Mosbach. (schat) Kein Durchkommen mehr gibt es seit gestern am Mosbacher Gartenweg. Ab der Abzweigung zum Oberen Graben ist die Straße dicht, was für so manchen Autofahrer am Donnerstagmorgen durchaus überraschend kam - denn eine (rechtzeitige) Ankündigung der Vollsperrung blieb leider aus. Zwar sei den Zuständigen bei der Stadt Mosbach durchaus bekannt gewesen, dass im neuen Jahr unmittelbar nach den Feiertagen mit den Straßenbauarbeiten vor dem wachsenden "Quartier an der Bachmühle" begonnen werden soll.

Allein, eine Weiterverbreitung der bevorstehenden Verkehrsbeeinträchtigung wurde verpasst. "Warum das nicht zur Ankündigung weitergegeben wurde, kann ich auch nicht genau ergründen", so Steffen Epp, bei der Stadt so etwas wie der "Baustellenbeauftragte" am Gartenweg, gestern auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung.

Sei's drum, seit gestern ist - von Richtung Ludwigsplatz aus kommend - an der Merian-Apotheke Endstation für Autofahrer, Anwohner, Kunden und Patienten erreichen die im weiteren Verlauf des Gartenwegs liegenden Häuser, Geschäfte und Praxen nur zu Fuß oder von der anderen Seite aus. Die Durchfahrt von der Bundesstraße 27 aus via Käfertörle ist aus diesem Grund vorübergehend gestattet.

Seit gestern und bis einschließlich 16. Januar passen die Fachkräfte von "Helm Bau" unter Vollsperrung vor dem Bauteil B des neuen Quartiers (das Gebäude in Richtung Kistnerstraße) das Höhenniveau der Straße an. "Der alte Belag wird aufgeschnitten und entfernt, eine neue Schotterschicht eingebracht", erklärt Steffen Epp: "Um die für die Arbeiten notwendige Vollsperrung nicht zu lange aufrecht halten zu müssen und die Feuerwehrzufahrt in die Harnischgasse jederzeit zu gewährleisten, wird die Sperrung abschnittsweise eingerichtet."

Im ersten Abschnitt ist nun also das Teilstück zwischen dem Anwesen Kolb und der Harnischgasse gesperrt, im zweiten der Bereich von der Harnischgasse bis zum "Boulevard". Nach Abschluss der genannten Arbeiten wird im Gartenwegabschnitt vor dem Teilgebäude B im neu eingeschotterten Straßenbett dann noch eine Abflussrinne eingebaut, so Epp weiter. "Hierzu ist dann aber lediglich noch eine halbseitige Sperrung erforderlich."

Später wird die Baustelle dann allerdings weiterwandern - und zwar Richtung RNZ/Käfertörle. Vor dem zumindest äußerlich nahezu fertigen Gebäudeteil A (in dem sich nach Eröffnung im Frühjahr auch die städtische Mediathek finden wird) werden ebenfalls Niveauausgleichs-, Pflaster- und Entwässerungsarbeiten ausgeführt. Die eigentliche Neugestaltung des Gartewegs - als verkehrsberuhigter Bereich mit Pflaster- und Asphaltflächen soll erst 2016 in Angriff genommen und abgeschlossen werden. Nach den ebenso langwierigen wie umfangreichen Erschließungsmaßnahmen wolle man den Gartenweg-Anliegern nach dem Endspurt rund ums "Quartier" erst einmal ein wenig Ruhe gönnen, wie Stadtplaner Stefan Baumhackel schon in der Oktobersitzung im Mosbacher Gemeinderat erläutert hatte.

Auch zwischen den nun angelaufenen Arbeiten vor dem Bauteil B und den sich anschließenden vor dem Bauteil A dürften ein paar "Ruhetage" liegen. Über den Beginn der Bauarbeiten (und die damit verbundenen Behinderungen) im Bereich Richtung Käfertörle will man seitens der Stadt "gesondert informieren". Vielleicht dann ja auch rechtzeitig.