Mosbach-Lohrbach. (pol/mün) Ein 46-jähriger Taxifahrer wurde am Sonntag gegen 4.15 Uhr auf dem Parkplatz vor der Gaststätte Airport von mehreren jungen Männern angegriffen, teilt die Polizei mit. Er hatte gerade zwei Fahrgäste aufgenommen. Der Taxifahrer stieg daraufhin aus und stellte die Männer zur Rede. Anschließend setzte er sich wieder ins Fahrzeug. Nachdem die Personen jedoch nicht aufhörten ihn weiter zu provozieren, öffnete er erneut die Fahrertüre. Nun zogen die Täter den Taxifahrer aus seinem Fahrzeug und verletzten diesen erheblich durch Schläge und Tritte. Danach flüchteten die bislang unbekannten Männer in Richtung Waldstadt. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06261/8090 mit dem Polizeirevier Mosbach in Verbindung setzen.