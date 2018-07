Mosbach. (ar) Mülltonnen stehen am Wochenende häufig tagelang draußen, bemängelte Stadtrat Franz Otto Kipphan in der jüngsten Sitzung des Mosbacher Gemeinderats die aus seiner Sicht unschöne Situation im Gartenweg und bat die Stadtverwaltung, sich der Sache anzunehmen. Nach seiner Darstellung würden Anwohner teilweise schon freitags Mülltonnen aus dem Keller oder Haus auf die Straße stellen. Und dort stünden sie dann bis zur Abholung am Dienstag.

Für die Abfallentsorgung ist der Landkreis in Gestalt der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN) zuständig, wie Oberbürgermeister Michael Jann in seiner Antwort darlegte. Dennoch würde sich der städtische Vollzugsdienst dieser Sache annehmen. Und dieser wird nun an den kommenden Wochenenden ein Auge darauf werfen, erläuterte Pressesprecherin Meike Wendt von der Stadt Mosbach auf Nachfrage der RNZ.

Damit es den Besuchern der Mosbacher Innenstadt an den bevorstehenden Pfingsttagen nicht stinkt, setzt man in der Stadtverwaltung auf die Einsicht der Einzelhändler und Anwohner. Die Stadt appelliert, die Restmülltonnen nicht schon am Freitag oder Samstag bereit zu stellen. "Es wäre schön, wenn die Fußgängerzone am Pfingstwochenende frei bleibt, damit die Touristen unsere schmucke Altstadt genießen können", sagte Meike Wendt.

In der Pfingstwoche verschiebt sich für den Abfuhrbezirk nördlich der Bundesstraße 27 die Abfuhr der Tonnen auf Mittwoch, 7. Juni. Für den Bezirk südlich der B 27 mit der Innenstadt werden die Restmülltonnen turnusgemäß am Dienstag, 6. Juni, abgeholt. Und die Müllkutscher der AWN fahren den Teil der Hauptstraße, der in der Fußgängerzone liegt, erst am Dienstagmorgen ab 9 Uhr ab. So bleibt noch genügend Zeit, die Tonnen noch am Dienstagmorgen rauszustellen.