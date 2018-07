Mosbach/Aglasterhausen. (schat) Der Name ist sperrig, der Auftrag klar: Verkehrssicherungshiebe werden derzeit entlang von Bundes- und Landesstraßen in der Region erledigt. Eine der aufwändigeren Maßnahmen lief gestern an der viel befahrenen Bundesstraße 292 bei Aglasterhausen an, wo in den kommenden Tagen noch der Gehölzbestand am Straßenrand ausgedünnt wird. Auch unweit des Mosbacher Kreuzes (auf Höhe der Aral-Tankstelle) setzte man gestern Säge und "Woodcracker" an, entlang des Ausbauabschnitts hatte man die Arbeiten unterdessen bereits am gestrigen Nachmittag wieder abgeschlossen.

Beim Vor-Ort-Besuch am Mosbacher Ortseingang wird schnell klar: Der Verkehrssicherungshieb ist reine Routine. Ein kurzes Knack - und die Weide ist ab, mit Bagger und Spezialschere am Ausleger werden geschädigte ober schon abgestorbene Gehölze aus dem Bestand herausgetrennt. Straßenmeisterei-Mitarbeiter und Kolonnenführer Michael Walter hat vorher mit geschultem Blick die Bäume und Sträucher farblich markiert, die für den Bagger tabu sind.

"Die Leute denken immer, wir machen hier Kahlschlag", sagt Walter. Dem sei aber mitnichten so. Vielmehr dienten die Rückschnittmaßnahmen vor allem der Verkehrssicherheit: Was gesund und stabil ist, dürfe stehen bleiben, was krank und morsch ist, komme weg. Wie zur Bestätigung sortiert im Hintergrund der Baggerfahrer von "Bauer-Kompost" ganz filigran, was in sein Aufgabenfeld fällt und was nicht. Was natürlich mit ein wenig mehr Aufwand und Mühe verbunden ist, als wenn man einmal mit der Säge quer durch fahren würde.

Nachpflanzungen sind dort, wo Altholz entfernt wird, offenbar nicht notwendig: "Das schlägt schnell wieder aus", erklärt Bernhard Aumüller, Leiter der Straßenmeisterei Mosbach, auf Nachfrage der RNZ. In der Regel sei nach ein bis zwei Jahren das Unterholz bereits wieder nachgewachsen.

Im Auftrag der Straßenmeisterei sind in Aglasterhausen die Männer von Friedrich Wagner im Einsatz. Der Eberbacher Forstwirtschaftsingenieur hat sich auf Verkehrssicherungshiebe spezialisiert, an der steilen Stützmauer der B 292 kommt ein Spezialbagger mit hochfahrbarer Kabine zum Einsatz, den es so laut Wagner nur zweimal in ganz Deutschland gibt. "So schnell und mit so wenig Behinderungen wie möglich", beschreibt Friedrich Wagner die Arbeitsvorgaben für ihn und sein Team. Mithilfe (abschnittsweisen) halbseitiger Fahrbahnsperrung und Ampelschaltung versucht man, den Spagat zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit hinzubekommen. "Wenn es gut läuft, sind wir am Dienstag schon fertig", so Wagner. Fertig ist man dann auch in der Region, zumindest weitestgehend: "Ein paar kleinere Maßnahmen kommen vielleicht noch", sagt Bernhard Aumüller im Hinblick auf die Rückschnitte.