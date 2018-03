Mosbach-Reichenbuch. (ub) Hätte man nur den strahlend blauen Himmel im Blick gehabt, so wäre dies der ideale Tag fürs Freibad gewesen: Doch wo am letzten Oktobertag die Freibadsaison längst zu Ende ist, fängt sie in Reichenbuch quasi an - neu an. Denn nach zwei kompletten Sommern ohne die "Reichenbucher Welle" war der Wunsch nach einer Wiedereröffnung des beschaulichen Familienbades immer lauter geworden. Noch war es nicht soweit, doch soweit, dass eine Baustellenbesichtigung deutlich machen konnte, dass die Wasserfreunde in Reichenbuch in der nächsten Freibadsaison wieder auf ihre Kosten kommen können. Und nicht nur das: Mit der Sanierung des 1964 eingerichteten Bades (als Löschteich) bekommt der kleinste Stadtteil das erste Naturfreibad Mosbachs.

Das war dem Reichenbucher Ortsvorsteher Jürgen Brauch samt einigen Ortschaftsräten, seinen beiden Ortsvorsteherkollegen Norbert Schneider und Arno Flicker, Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann, Stadträten und Verwaltungsleuten sowie vor allem dem Förderverein zur Erhaltung des Reichenbucher Freibades einen Besuch der Baustelle wert. Die erläuterte den Besuchern der Landschaftsarchitekt Robert Fraas, dessen Nürnberger Planungsbüro die Neukonzeption und -gestaltung des Bades übernommen hat. "Im Gegensatz zu herkömmlichen Freibädern weist ein Naturbad belebtes Wasser auf; Mikroorganismen übernehmen den Abbau von Nähr- und Schadstoffen", erklärte er die Funktionsweise ohne Chlor und wies auf eine schräge Kahlfläche am nördlichen Rand des Beckens hin. "Dort werden Wasserpflanzen die ausgefilterten Nährstoffe aufnehmen."

Das Filtern erfolgt mittels spezieller Substrate, und damit sämtliches Wasser davon erfasst wird, benötigt das Becken eine spezielle Durchströmung. "Um Oberflächen von Biofilmen zu reinigen, wird nach Bedarf Aktivsauerstoff eingesetzt, denn natürlich dürfen auch in einem Naturbad die Keime nicht überhand nehmen", beschrieb Fraas weitere Merkmale. Mögliche Probleme mit der natürlichen Technik, wie sie etwa im Neckargemünder Naturfreibad immer wieder auftreten, wurden in der Planung erörtert und entsprechend berücksichtigt. Um ähnliche Schwierigkeiten (u.a. erhöhte Keimbelastung) zu vermeiden.

Ein Merkmal ist zudem von besonderer Bedeutung: Die Kosten für das entstehende Naturbad sind nicht höher, sondern geringer als für ein Bad konventioneller Machart; Fraas schätzt sie um rund ein Viertel niedriger ein; auch sei der Unterhalt günstiger. Macht aber immer noch eine Summe von 500 000 Euro aus, die in Reichenbuch investiert wird. "Gut investiert in die Zukunft unseres Dorfes", merkte Jürgen Brauch gleich an. Vor zwei Jahren hatte der Mosbacher Gemeinderat sein Plazet gegeben und eine Kostendeckelung damit verbunden.

Das sei zu schaffen, konnte Fraas nun im Zuge der Vergabe einiger Gewerke melden. Das ist insbesondere zu schaffen, weil der überaus emsige Förderverein an der Neugestaltung doppelt mitwirkt. Zum einen steuert der Verein rund 50 000 Euro bei, zum anderen erbringt er Eigenleistungen in nochmals gleicher Höhe. Mit den alljährlichen Schwimmbadfesten und Mitgliedsbeiträgen haben die Vereinsaktiven ein Fünftel der Gesamtinvestition zusammengebracht. Wie sehr sich die Reichenbucher mit ihrem Bad identifizieren, zeigt der Umstand, dass das 600-Einwohner-Dorf nahezu 300 Fördervereinsmitglieder zählt. "Ohne den Verein", so der Ortsvorsteher, "hätten wir’s nicht geschafft." Was die beiden Vereinsverantwortlichen Bianca Schoder und Heike Roth am Baustellenbesichtigungstag einmal mehr unter Beweis stellten, in dem sie unter den Besuchern solche suchten, die mit den Pflasterarbeiten betraut werden könnten.

Das Becken behält seine Maße (20 mal acht Meter), neu ist ein Sprungturm, und neu ist ein Kinderbecken, dass allerdings einen konventionellen (Chlor)betrieb haben muss. Die Gestaltung der Außenanlagen, Zaunbau, Elektro- und Pflasterarbeiten sowie die Sanierung der Umkleidekabinen und sanitären Anlagen nehmen die Förderer selbst in die Hand. Und sich für die Zukunft vor, mit Solaranlagen auf deren Dächern eines Tages dem Badewasser ein paar Plusgrade zu schenken. Noch im November wird eine Probeflutung gemacht.

Der von einer Erkältung geplagte Oberbürgermeister, der sich über die sichtbaren Fortschritte am Bau freute, wollte aber nicht zum "Eisschwimmen" kommen. Stattdessen bediente er sich eines anderen Bildes, das zur Örtlichkeit passte: "Die Freibadsaison 2016 in Reichenbuch ist in trockenen Tüchern."