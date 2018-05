Reichenbuch. (stm) Zur Einweihung des Naturfreibades in Reichenbuch laden der Ortschaftsrat und die Mosbacher Stadtverwaltung die Bevölkerung an diesem Wochenende ein. Tanz, Musik, allerlei Leckereien und eine Sommerparty locken in die "Festmeile" rund um das Freibad.

Die in die Jahre gekommene Anlage sowie die Technik des in den 1960er-Jahren entstandenen Freibads "Die Welle" bedurften einer grundlegenden Sanierung. Nach eingehenden Überlegungen entschied man sich für ein Naturfreibad - also eine Lösung mittels alternativer Wasseraufbereitung.

Der "Förderverein zur Erhaltung des Freibades Reichenbuch" hat die Umbauarbeiten der Stadt tatkräftig und finanziell unterstützt und darüber hinaus mit viel Einfallsreichtum ein Programm zur Einweihung "gezaubert".

Am heutigen Samstag eröffnen Oberbürgermeister Michael Jann, Ortsvorsteher Jürgen Brauch und Fördervereinsvorsitzende Bianca Schoder um 15 Uhr das Festwochenende. Im Anschluss stellt Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. (FH) Robert Fraas das Naturbad vor, bevor um 17 Uhr ein Wasserballturnier und um 19 Uhr eine Tanzdarbietung der Mädchensportgruppe Reichenbuch die Sommernachtsparty einläuten.

Der Sonntag startet um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, in dessen Anschluss ein Mittagessen serviert wird. Um 14 Uhr heißt es "Bühne frei" für den Kindergarten Reichenbuch; danach sind die Festbesucher zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Musikalisch wird das Festwochenende vom Gesangverein "Harmonie" Reichenbuch und der TBL Big Band Lohrbach umrahmt.