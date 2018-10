Mosbach. (pol/mün) Die Polizei registriert nach eigenen Angaben "fast schon eine Hysterie" bei Eltern in Schefflenz und der Region um Mosbach. Denn laut kursierenden Gerüchten soll ein Mann Kinder ansprechen. Doch bislang ist keine Anzeige bei den Behörden eingegangen, weshalb die Ermittler offenbar ratlos sind.

Alles begann mit einem Anruf einer Kindergärtnerin aus Schefflenz bei der Polizei: Sie

schilderte, dass ein sechsjähriger Junge ihr gegenüber erzählt habe, dass er zusammen mit zwei gleichaltrigen Freunden in Möckmühl von einem älteren Mann mit blonden Haaren angesprochen worden sei. Den Namen des Jungen wollte die Erzieherin aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen. So wurde vereinbart, dass sich die Eltern mit der Polizei in Verbindung setzen. Bis heute habe aber niemand Anzeige erstattet, so die Polizei, auch den Möckmühler Kollegen sei nichts bekannt.

Allerdings wurde an vielen Kindergärten und auch Schulen gemunkelt, dass ein Mann in einem weißen Kastenwagen sowie ein Mann in einem silbernen Mercedes an verschiedenen Orten Kinder ansprechen würden. Eines der Kinder sei angeblich auch beinahe entführt worden.

Verständlicherweise führten diese Gerüchte mittlerweile zu einer massiven Verängstigung und Unsicherheit, teilen die Behörden mit. Bei der Polizei sei aber immer noch keine einzige Anzeige erstattet worden. Deshalb appellieren die Ordnungshüter nun "an die Vernunft der Bürger" und bitten, dass Erziehungsberechtigte Anzeige erstatten, sofern ihr Kind angesprochen wurde.

Die Mosbacher Polizei ist unter der Rufnummer 06261/809-0 zu erreichen.