Erste Vorarbeiten am potenziellen Baugrundstück sind bereits getroffen: Der Neckar-Odenwald-Kreis erwägt am Hohlweg den Bau einer neuen Asylbewerberunterkunft. In der Mosbacher Mälzerei wird heute um 18 Uhr über das Vorhaben informiert. Foto: Heiko Schattauer

Neckarelz. (schat) Mit der Ruhe ist es aktuell nicht weit her in der Neckarelzer "Ruhestatt". Die Ankündigung einer Informationsveranstaltung in der RNZ hat bei zahlreichen Anwohnern im Wohngebiet "Ruhestatt/Auloch" Unruhe ausgelöst. Die Stadt Mosbach und der Neckar-Odenwald-Kreis haben am Hohlweg ein "geeignet erscheinendes" Grundstück ausgemacht, auf dem eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber gebaut werden könnte, für 100 bis 150 Flüchtlinge. Eine ähnliche Kapazität bieten die Unterkünfte, die aktuell in Buchen bzw. in Osterburken und Seckach gebaut bzw. geplant werden.

Das Grundstück an der Ecke Hohlweg/Römerhofstraße gehört der Stadt Mosbach. Und die erwägt - vor dem Hintergrund des weiter wachsenden Bedarfs an Flüchtlingsunterkünften und einem bisher nur sehr begrenzten Angebot im Stadtgebiet - einen Verkauf an den Neckar-Odenwald-Kreis, der darauf eine neue Unterkunft errichten will. Bislang sind in Mosbach lediglich 40 Asylbewerber im "Haus am Wald" (Gelände Johannes-Diakonie) untergebracht. Dem Landkreis wurde seitens der Stadt bereits vor der Informationsveranstaltung (heute um 18 Uhr in der Alten Mälzerei) gewährt, das Areal zu roden. "Um naturschutzrechtliche Vorschriften im Falle des Baus der Unterkunft einzuhalten, wurden durch den Landkreis einige begrenzte Vorarbeiten zum Freimachen des Grundstücks veranlasst", erklärt Jan Egenberger, Pressereferent des Landratsamtes. Diese Arbeiten seien aber nicht als Vorentscheidung für das Grundstück zu interpretieren.

In der unmittelbaren Nachbarschaft wertet man die Vorarbeiten mitunter dennoch als "beschlossene Tatsachen", so mancher Anwohner fühlt sich nicht ausreichend informiert, sieht die geplante Größe der Unterkunft im Missverhältnis zur Größe des umgebenden Wohngebiets. Entsprechend haben sich etliche Bürger inzwischen an die Stadtverwaltung bzw. an Mosbacher Gemeinderäte gewandt. Die Stadträte selbst sollen in der Sitzung am 18. März über das Thema Asylbewerberunterkunft in Neckarelz beraten. "Der Gemeinderat muss unter Einbeziehung des Votums des Technischen Ausschusses (tagte gestern Abend, Anm. der Red.) und unter Abwägung der in der Bürgerinformation vorgetragenen Meinungen und Argumente entscheiden, ob das Grundstück im Hohlweg zur Flüchtlingsunterbringung geeignet ist und hierfür zur Verfügung gestellt wird", heißt es dazu auf Nachfrage der RNZ.

Vereinzelt haben Stadtratsmitglieder auch bereits Stellung bezogen, wie etwa Frank Heuß (SPD), der sich auf seiner Internetseite gegen das Vorhaben in dieser Größenordnung ausspricht. Timo Riedinger (AL) plädiert hingegen für eine Gemeinschaftseinrichtung, die Schaffung von drei bis vier "kleineren" Unterbringungen für jeweils 30-50 Personen sieht er als Alternative.

Oberbürgermeister Michael Jann hat in einem der RNZ vorliegenden Antwortmail einem Neckarelzer Bürger mitgeteilt, dass bezüglich der Asylbewerberunterkunft "noch keinerlei Entscheidungen" gefallen seien. Zugleich verweist er auf die heutige Informationsveranstaltung, von deren Verlauf auch abhängen werde, wie man weiter verfahre. Versäumnisse in Sachen Information sehe der OB daher auch nicht.

Notwendigkeit für die Infoveranstaltung in der Mälzerei besteht also ganz offenbar. Ab 18 Uhr soll dort heute ein (hoffentlich) konstruktiver Austausch zum Thema "Asylbewerberunterkunft" stattfinden.