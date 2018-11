Mosbach. (stm) Der weitere Straßenverlauf in Richtung Bergfeld/Sulzbach ist ja schon lange gesperrt und in Sanierung befindlich, jetzt wird auch in der Anfahrt ausgebessert. Ab kommenden Montag, 18. August, bis 29. August wird in der Sulzbacher Straße - ab der Einmündung Knopfweg bis über den Kreisverkehr hinaus - die Asphaltdecke erneuert. Der genannte Straßenabschnitt wird in diesem Zeitraum voll gesperrt.

Die Ausfahrt aus dem Wohngebiet Mittel über den Kreisverkehr ist nicht möglich. Die Anfahrt an das Parkhaus beim Krankenhaus erfolgt über den Knopfweg und die Alte Schefflenzer Steige, wobei die Einbahnregelung während dieser Zeit aufgehoben wird. In dem Teilstück der Sulzbacher Straße zwischen Hauptstraße und Knopfweg wird ebenfalls eine neue Asphaltdecke aufgebracht. Hier wurde in den letzten Wochen bereits mit den vorbereitenden Maßnahmen, wie der Erneuerung der Wasseranschlüsse und der Straßenentwässerung begonnen. Während den Sommerferien wird hier noch der Kanal ausgetauscht, so dass dann die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in diesem Teilstück in den Herbstferien vorgenommen werden können.