Von Ursula Brinkmann

Mosbach-Lohrbach. Der Blick in die Geschichte führt zurück. Oder in die Tiefe, wie im Fall der Familie Ernst in Lohrbach. Auf ihrem Grundstück am "Wannenbuckel" befindet sich ein alter Leierbrunnen. Wie alt, das können die Eigentümer, Dr. Albrecht Ernst und seine Frau Martina, nur vermuten. "Schriftliche Quellen über den Brunnen selbst gibt es nicht", sagt der Historiker und stellvertretende Leiter des Stuttgarter Hauptstaatsarchivs, wo seine Hauptaufgabe in der Sicherung und Erschließung historischer Quellen besteht. Doch einen, der mit der Geschichte tagtäglich zu tun hat, lässt die Vergangenheit des eigenen Brunnens nicht los. Und Dingen auf den Grund zu gehen, scheint in der Familie zu liegen. Else Ernst, die Mutter des Eigentümers, die auf dem Wannenbuckel aufgewachsen ist und zusammen mit ihrem Mann Alfred das Heimatmuseum auf dem Tannenhof aufgebaut hat, gab den Anstoß, mehr über den "Leierbrunnen" in Erfahrung zu bringen.

Fest steht, dass sich auf dem Areal rund um den Brunnen einst ein kurpfälzisches Schäfereigut befand. Darüber gibt es Dokumente, die seine Existenz schon im 16. Jahrhundert belegen. Auch ein Back- und Waschhaus ist auf alten Plänen nachweisbar. Das dort benötigte Wasser lieferte der Leierbrunnen, dessen Tiefe in einem gedruckten Bericht mit "hundert Schuh", also rund 30 Metern, angegeben wird. So tiefe Brunnen anzulegen, war eine handwerkliche Kunstfertigkeit, die sich ein einfacher Bauer oder Tagelöhner niemals hätte leisten können. "Ganz offensichtlich fungierten die pfälzischen Landesherren als Auftraggeber dieses kostspieligen Vorhabens." So vermutet Ernst, dessen Urgroßvater, Jakob Neureuther, der letzte Schäfer im Lohrbacher Schafhof gewesen war. Von ihm wissen die Nachfahren, dass sich in der Tiefe des Brunnens eine Nische befinden soll, in die früher kleinwüchsige Personen oder auch Kinder hinabgelassen wurden, um den Brunnen von Zeit zu Zeit zu putzen.

Der erste Schritt, Licht ins Dunkel zu bringen, war vor zwei Jahren die "Befahrung" mit einer Spezialkamera. Zu sehen war, dass der Brunnen durchgängig so aufwändig gebaut ist wie der Teil oberhalb der Erde: in Rundform gehauene, akkurat aufeinandergesetzte Sandsteinblöcke. Nur an einer Stelle zeigte das Kamerabild harte Kalkfelsen. Dort konnten die Brunnenbauer getrost auf eine Ummantelung aus Sandstein verzichten. Bis in eine Tiefe von über 22 Metern ist das Mauerwerk vollkommen intakt. Voll der Bewunderung lobt Al-brecht Ernst die einstige Ingenieursleistung und ist begeistert vom Bauwerk, einem - wie er urteilt - der ältesten und großartigsten in Lohrbach. Zu erkennen gewesen seien damals im klaren Wasser auch kleine Krebse, erinnert er sich.

So weit, so gut. Doch den Grund zu ergründen, brauchte es weitere Mittel und Spezialisten. Die fand der Lohrbacher in dem oberschwäbischen Brunnen-Sanierungsbetrieb Huber. Im Oktober rückten Gerhard Huber und Jonas Reitenmann mit allerlei Gerät an und machten sich an dem Brunnen zu schaffen. Nachdem der bei 17 Metern liegende Ruhewasserspiegel mit mehreren Pumpen abgesenkt und die Luft in der Tiefe ausgetauscht war, ließen sie sich mutig hinab in den nur 1,20 Meter weiten Schlund, was sogar diesen Spezialisten Respekt einflößte. Denn mit solchen Tiefen hatten selbst sie noch kaum zu tun. In Handarbeit mussten der einst hinabgeworfene Unrat und die modrigen Reste organischer Abfälle in Eimer geschaufelt und mühsam nach oben transportiert werden. Nach zwei Tagen Arbeit hatten die Männer - Albrecht Ernst hatte in Gummistiefeln tatkräftig mitgewirkt - etwa anderthalb Meter geschafft. Doch noch längst war die ursprüngliche Sole nicht erreicht. Es sei durchaus möglich, so Huber, dass noch eine Schlammschicht von fünf, sechs Metern ausgehoben werden müsse. So gerne Ernst dem Brunnen seine Geheimnisse entlockt und die vielleicht mit einer Jahreszahl versehene Mauernische entdeckt hätte, entschloss man sich nach zwei Tagen Schwerstarbeit (und damit entstehenden Kosten), die Arbeiten zu beenden. Der hinaufbeförderte Aushub brachte Holz, Eisen und Ziegel ans Tageslicht und wird von dem Forscher in eigener Sache noch untersucht werden, aber dieses spezielle Dunkel der Geschichte bleibt vorläufig unausgeleuchtet.

Dr. Ernst, der im Lohrbacher Jubiläumsjahr das Brunnengeheimnis zu gern gelüftet hätte, will nun den denkmalgeschützten Leierbrunnen in seinem Garten in seiner Ganzheit wieder so herrichten, dass er ihn Interessierten und Besuchern zeigen kann - fundierte (wenn auch keine letzten) Erkenntnisse inklusive.