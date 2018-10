Von Nadine Slaby

Mosbach. Geparkte Autos am Wegesrand wiesen den Besuchern am Sonntag den Weg zur "Gläsernen Produktion" auf den Höfen der Landwirte Udo Holder und Mathias Völlmer. Besonders Familien zog es in die Ställe, deren Türe an diesem Tag unter dem Motto "Woher kommen Steak und Schnitzel?" geöffnet waren. "Mama schau mal", staunend blieb ein kleines Mädchen vor den Bullen in Mathias Völlmers Stall stehen. Der Hofbesitzer höchst selbst begrüßte seine Gäste und stand für Fragen rund um den Betrieb und das liebe Vieh zur Verfügung.

Häufig gelobt wurde der lichte, hohe Stall, der nicht nur bei Laien, sondern auch bei Landwirten aus der Region das Interesse weckte. Aber auch Fragen, die sonst wohl niemand beantworten kann, stellten die Verbraucher dem jungen Landwirt. "Warum wird aus den Kühen später nur Hackfleisch gemacht?", wollte beispielsweise eine ältere Dame wissen. Deren Fleisch sei aufgrund des höheren Alters der Tiere nicht mehr so zart wie das der deutlich jüngeren Bullen, erläuterte Mathias Völlmer. Welches Fleischstück wo am Rind zu finden ist, verdeutlichte eine Infotafel im Eingangsbereich des Stalles.

Während sich die Erwachsenen über die Tiere, ihre Haltungsbedingungen und vieles mehr informieren, sind die Kinder begeistert von so viel Nähe zu den großen Tieren. "Ich habe keine Angst", sagt der achtjährige Louis. Er steht bei einem braunen Bullen und streichelt ihn. Als dieser mit der Zunge nach einem Zipfel seiner Jacke angelt, springt der Junge beiseite. "Nase und Zunge sind glitschig", erklärt er und ist darüber nicht besonders begeistert. Aber bei dem braunen Bullen, der sein "Lieblingsbulle" sei, sieht er darüber hinweg. Auf die Frage, ob er Futter nachschippen möge, nickt Louis stolz und ist alsbald im Menschengetümmel verschwunden.

Am Ende des Stalles steht ein großer doppelstöckiger Schlachttransporter. Während einige Kinder ihren Opa ausfragen, wo er die Rinder hinbringt, löst der Lkw bei anderen mulmige Gefühle aus. Verkostet werden konnten die Endprodukte Steak und Schnitzel dann bei der Landjugend Mosbach und dem Landfrauenverein Odenwald, die die Gäste bewirteten.

Manch ein Opa musste die ausgestellten Landmaschinen und Traktoren dem Nachwuchs ausführlich erklären. Wer lieber wissen wollte, was rund um die Höfe auf den Äckern gedeiht, der fand auf dem Weg von einem zum anderen Hof einige gut beschilderte Minianbauflächen, auf denen Wintergetreide, Raps und Erbsen in sattem Grün standen.

"Wir bauen unser Futter zum Teil selbst an", erklärte dann auch Udo Holder auf seinem Schweinemastbetrieb. Er wurde nicht müde, den Verbrauchern das Leben eines Mastschweines zu verdeutlichen. In einer extra eingerichteten Ferkelbox konnte man eine Muttersau mit ihren Jungen bestaunen. "Och, sind die goldig", war hier ein ums andere Mal zu hören. Und nicht nur die Kinder hätten gerne einen der kleinen rosa Kameraden mitgenommen. Eine Box weiter tollten dann zahlreiche ältere Ferkel durch das Stroh. Bei Rundgängen durch seinen Hof informierte Udo Holder die Gäste über die Futterzusammensetzung, das Schlachtgewicht der Tiere und seine tägliche Arbeit auf dem Hof. Wer dies alles lieber selbst erkundete, den informierten zahlreiche Aushänge.

Bei der Führung musste sich der Landwirt aber auch kritischen Fragen stellen, wie etwa der nach der nötigen oder unnötigen Kastration der Schweine. "Das scheint heute eine der häufigsten Fragen zu sein", lachte Holder, der gern mit den Besuchern diskutierte. "Ich möchte den Verbrauchern zeigen, wie die Tiere heute gehalten werden", erklärt er. Natürlich seien es Nutztiere, aber sie hätten es auf seinem Hof durchaus gut. Dass die zahlreichen Besucher ein Risiko für die Gesundheit seiner Schweine darstellen, bestritt er nicht. Aus diesem Grund lagen auch Fußmatten mit Desinfektionsmittel in den Stalldurchgängen. "Ich glaube aber nicht, dass viel passiert, sonst würde ich es nicht machen", zeigte sich Udo Holder gelassen. Seine Schweine seien robust, da auch der Stall offen und luftdurchlässig sei. Für die Kinder hatte Holder noch eine Hüpfburg aus Stroh aufgestapelt und einen Streichelzoo mit Schafen, Gänsen, Hasen und einem Pony organisiert.