Von Peter Lahr

Mosbach. Erst die Theorie, dann die Praxis und als Sahnehäubchen noch eine spannenden Filmreportage anschauen. Die "Kinderuni auf Reisen" machte dieser Tage Station am Mosbacher Standort der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). An die 100 aufgeweckte Nachwuchsforscher zwischen acht und zwölf Jahren begrüßte Organisatorin Nadine Skrotzki. "Ich bin hier Professor für Bauwesen. Ich möchte euch erzählen, wie man mit Bäumen eine der längsten Brücken Europas baut", kam Prof. Dr.-Ing. Hartmut Werner gleich auf den Kern der abwechslungsreichen Vorlesung zu sprechen.

Bereits bei den "erstaunlichen Tatsachen über Bäume" wurde schnell klar, dass hier ein ausgewiesener Experte referierte. Hatte der Dozent vor dem Bauingenieur-Studium doch auch eine Lehre als Zimmermann absolviert. So erfuhren die Kinder, dass der höchste Baum Deutschlands, eine Douglasie, im Freiburger Stadtwald steht und 65 Meter hoch ist. Oder dass ein Baum "ein ganz tolles Sonnenkraftwerk ist", das "Traubenzucker für sich zum Essen" produziert. Die Frage, was man alles aus Holz machen kann, beantworteten die Kinder schnell: "Flöten und Geigen". Dass man auch Brücken und Papier daraus herstellen kann, war manchen jungen Zuhörern sicher neu. Zudem liefert Holz Energie, wusste der Dozent: "Man kann sogar Benzin daraus machen."

"Die einfachste Form einer Brücke stellt die Balkenbrücke dar", näherte sich Prof. Werner dem Kern des Vortrags an. "Da schmeißt man einfach ein Stück Holz über einen Bach." Knackpunkt an der simplen Übung: "Man muss ausrechnen können, ob der Balken hält, wenn man darüberläuft. Wenn sich der Balken durchbiegt, entstehen Zug- und Druckkräfte." Der Balken, über den der Bauingenieur schritt, hielt das Gewicht locker aus. Also weiter zur nächsten Brückenform, der so genannten "Bogenbrücke". Schon die Römer bauten eindrucksvolle Exemplare aus Stein. Nun kam auch Leonardo da Vinci ins Spiel: "Der hat die Vögel studiert und ein Flugzeug bauen wollen", wusste ein Kind. Und auch die "Mona Lisa" kannten einige. Sogar, was es mit der "Leonardo-Brücke" auf sich hat, wusste ein Junge: "Der hat nur mit Hölzern eine Holzbrücke gebaut, ohne alles." Am Boden hatte Prof. Werner ein solches Exemplar mitgebracht. Drei Freiwillige halfen nur zu gerne, den Holzbogen aufzurichten. Das verblüffende Experiment gelang. Doch bald zeigte sich ein Nachteil der Konstruktion: "Ein falscher Schritt, und es macht Knall." Schon war das Spielzeugauto unsanft auf dem Boden gelandet, und die Brücke ähnelte einem Mikado-Spiel.

Die Wirkungsweise einer Hängebrücke demonstrierte der Ingenieur mit Hilfe von vier Freiwilligen. Wichtig sei hier vor allem die richtige Befestigung. Von diesen Überlegungen war es nur noch ein kleiner gedanklicher Schritt zur "Spannband-Brücke". An dem Bau des längsten Holz-Exemplars in Europa war Prof. Hartmut Werner mitbeteiligt. Er berechnete die Statik für die 225 Meter lange "Drachenschwanzbrücke", die für die Bundesgartenschau 2007 im thüringischen Ronneburg entstand. Darüber berichtete eine Reportage der Fernsehsendung "Galileo" anschaulich.