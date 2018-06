Sichtbares Wachstum: Für rund 7,5 Mio. Euro erweitert das Diedesheimer Software-Unternehmen "MPDV" die Infrastruktur am Stammsitz. Foto: privat

Mosbach. (schat) So eng liegen Wachstum und Rückgang manchmal beieinander. Während man sich 200 Meter Luftlinie entfernt mit der Schließung eines Traditionsunternehmens (der ehemaligen Maschinenfabrik Diedesheim) auseinandersetzen muss, lässt sich beim Software-Spezialisten "MPDV Mikrolab" das Unternehmenswachstum auch baulich kaum übersehen. Im Herbst 2015 hat man dort mit den Baumaßnahmen für die großzügige Erweiterung der Firmenzentrale am Standort Diedesheim begonnen, Expansion und innovative Zukunftsplanung des Unternehmens zeichnen sich unweit der B 37 inzwischen deutlich ab.

Acht Stockwerke hoch ist der neue Büroturm des Unternehmens. Das gefällt rein optisch nicht jedem, entspricht aber den Vorgaben des Bebauungsplans. Für dessen Änderung hatte der Mosbacher Gemeinderat bereits im Jahr 2012 einen Aufstellungsbeschluss gefasst und eine neue Satzung beschlossen. Der stattliche Bau unterstreicht das Wachstum, welches das Software-Unternehmen von Firmengründer Prof. Dr.-Ing. Jürgen Kletti erfreulicherweise am heimischen Standort vollzieht. Rund 7,5 Mio. Euro werden in die bauliche Erweiterung investiert, die bisherigen Raumkapazitäten werden verdoppelt.

"Modernste Bautechnik und ein flexibles Raumnutzungskonzept zeichnen das neue Bürogebäude aus, das wir noch dieses Jahr beziehen werden", heißt es vonseiten des Unternehmens. Ein Großteil der neu entstehenden Raumkapazitäten ist längst verplant. Schon seit geraumer Zeit ist die Zahl der Mitarbeiter beim Mosbacher Mittelständler (aktuell zählt man 170 Mitarbeiter am Standort Diedesheim) stark angewachsen, mit der Erweiterung wächst man nun auch räumlich mit. "Mit dem neuen Gebäude schaffen wir Entspannung hinsichtlich der momentanen Mehrfachbelegung von Büros und gleichzeitig Freiräume für neue Mitarbeiter", so Jürgen Kletti, geschäftsführender Gesellschafter der MPDV Mikrolab GmbH. Derart aufgestellt, könne man im enorm wachsenden Markt der Industrie 4.0 mithalten, ist sich Kletti sicher: "Wichtig ist mir dabei jedoch, dass wir die neu geschaffenen Arbeitsplätze langfristig halten können." Die Erweiterung der Bürokapazitäten am Standort Diedesheim bringe viele neue Jobangebote mit sich.

Realisiert wird das repräsentative Bauprojekt vom Bauunternehmen "Baresel" aus Leinfelden-Echterdingen. "Mit den Maßnahmen liegen wir voll im Bauzeitplan", erklärt eine MPDV-Sprecherin auf RNZ-Nachfrage, im Spätherbst will man den Neubau wie vorgesehen einweihen.