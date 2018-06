Mosbach. Dem aufmerksamen Hund eines Anwohners ist es vermutlich zu verdanken, dass ein Einbrecher am Mittwochabend in der Waldstadt von seinem Vorhaben ablassen musste.

Ein 21-jähriger Hundebesitzer hatte seinen Wagen gegen 19.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Forlenstraße geparkt, als plötzlich sein Hund anfing zu bellen. Er nahm ihn an die Leine und stieg aus. Da das Tier weiterhin anschlug, entschloss sich der 21-Jährige, nachzuschauen. Als er auf die Rückseite eines Mehrfamilienhauses kam, rannte eine dunkel gekleidete Person in Richtung des nahe gelegenen Waldes weg. Der Hundebesitzer alarmierte daraufhin die Polizei, die mit vier Streifen und einem Polizeihubschrauber nach dem Flüchtenden fahndete. Der Unbekannte blieb jedoch verschwunden.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 1,80 Meter großen, schlanken Mann handeln. Er trug dunkle Kleidung und hatte wahrscheinlich eine Strickmütze auf. Im Rahmen der Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass einer Anwohnerin zwischen Weihnachten und Neujahr ein Mann aufgefallen war, der gegen 19 Uhr regungslos auf einer Bank an einem nahe gelegenen Waldweg saß. Ob es sich um denselben Mann handelt, ist unklar.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Mosbacher Polizei unter der 06261/8090 in Verbindung zu setzen.