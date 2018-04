Mosbach. (pol/mün) Ein nicht alltäglicher Fall beschäftigte die Mosbacher Polizei am späten Freitagabend. Bei der Stelzenbrücke in Mosbach hatte es sich ein Hahn auf der Motorhaube eines Audi gemütlich gemacht, wie die Behörde mitteilt. Dabei zerkratzte das Federvieh den Lack des Gefährts. Wie die Nachforschungen ergaben, waren zwei weitere Fahrzeuge in der Nähe ebenfalls von dem auf Abwegen befindlichen Gockel heimgesucht worden. Deutliche Kratzspuren wiesen darauf hin. Der heimatlose Gockel, dessen Besitzer noch gesucht wird, fand bei einem Geflügelhalter in der Nähe vorübergehend Unterschlupf.