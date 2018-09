Ein unvergessliches Fest will man im Juli in der Region mit dem Turnnachwuchs aus ganz Baden feiern: Vom 12. bis 14. Juli wird das Landeskinderturnfest in Mosbach und Obrigheim gefeiert - für die drei veranstaltenden Vereine eine echte Herausforderung. Fotos: BTB/schat

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Probe für das große Deutsche Turnfest in der Metropolregion ging dieser Tage bereits über die Bühne (wir berichteten). Doch auch das "kleine" Turnfest, das man Mitte Juli drei Tage lang im Elzmündungsraum feiert, wirft längst seine Schatten voraus. Zumal nun die Sonne endlich auch - der Jahreszeit entsprechend - ab und an scheint. Das soll sie natürlich auch von 12. bis 14. Juli tun, wenn beim Landeskinderturnfest rund 5000 junge Turner für Bewegung in der Region Mosbach sorgen. Vor der Feier steht natürlich auch in diesem Fall die Arbeit. Um den Kindern ein unvergessliches Fest zu bescheren, bedarf es einer ebenso strikten wie vorausschauenden Planung.

"Wir sind im Plan", versichert diesbezüglich Philipp Parzer (Foto), Sportbeauftragter der Stadt Mosbach, wenngleich die richtig heiße Phase der Vorbereitung nun erst noch bevorstehe. Man läuft sich also noch warm, ehe es ab 12. Juli ernst wird für Parzer, die Badische Turnerjugend (BTJ) und die drei Veranstaltervereine TV Mosbach, VfK Diedesheim und SV Obrigheim. "Die Vereine tragen natürlich die Hauptlast", erläutert Philipp Parzer im Gespräch mit der RNZ. Eine Vielzahl an Helfern wird gebraucht, um die jungen Turnfestteilnehmer, die über die drei Veranstaltungstage in Schulen eine Unterkunft finden werden, zu betreuen. Die Verpflegung (gefrühstückt wird ebenfalls in den Schulen) und Aufsicht der sechs- bis 14-jährigen Jungturner aus ganz Baden fällt in den Aufgabenbereich der drei Vereine, dazu kommen noch Auf- und Abbaudienste bei den Wettkämpfen und Schauveranstaltungen. "Das ist schon ein echter Brocken Arbeit", räumt Philipp Parzer ein, ohne massives ehrenamtliches Engagement geht da nichts.

Von den Veranstaltern des letzten Landeskinderturnfests in Bühl hat man Erfahrungswerte und Tipps für Organisation und Umsetzung eingeholt. "Die waren auch bei einer ersten Sitzung des Organisationskomitees dabei", schildert der Sportbeauftragte der Stadt, "und haben uns ein paar Ängste genommen." Ob der akribischen Vorbereitung braucht man wohl auch keinen "Bammel" zu haben. Eine Herausforderung wird die Großveranstaltung insbesondere für die ausrichtenden Vereine dennoch. 5000 überaus aktive Kinder, die allesamt anständig untergebracht, beschäftigt und betreut werden wollen, hat man schließlich nicht alle Tage zu Gast. Da ist es natürlich gut, dass die erfahrenen Organisatoren der Badischen Turnerjugend mit im Boot sitzen. "Das Gerüst steht", bestätigt Marc Fath vom Badischen Turnerbund, an den Details arbeite man nun in den verbleibenden zehn Wochen bis zum Start des Landeskinderturnfestes.

Seit knapp einem Jahr tausche man sich einmal monatlich im Organisationskomitee aus, dem neben den Vereinsvertretern auch Mitarbeiter des Turnerbundes, der Stadt Mosbach und der Gemeinde Obrigheim angehören. "Alle haben ihre festen Bereiche", konkretisiert Fath, je näher das Ereignis rücke, desto intensiver laufe der Austausch.

In zahlreichen Wettkämpfen und Schauveranstaltungen wird sich der Turnsportnachwuchs im Juli in Mosbach, Diedesheim und Obrigheim präsentieren. Und umgekehrt kann sich auch die Region den jungen Gästen bzw. deren Betreuern und Eltern präsentieren. "Ein Landeskinderturnfest hat immer einen positiven Werbeeffekt", sagt Philipp Parzer. Um den noch zu verstärken, will man aber zudem noch ein kleines Werbeprogramm für die Region erarbeiten. Die Organisatoren müssen also weiter in Bewegung bleiben - ab 12. Juli sind dann die jungen Turner dran.