Mosbach. (pol/mün) In der Nacht zu Sonntag wurde in die Müller-Guttenbrunn-Schule in Mosbach eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verwüsteten die Einbrecher mehrere Klassenzimmer und legten im Chemielabor Feuer, das aber nach kurzer Zeit von selbst erlosch.

Die Feuerwehr war durch einen Brandalarm um 1.43 Uhr zu der Schule gerufen worden. Vor Ort entdeckten dann die Freiwillige Feuerwehr Mosbach sowie die mit angerückte Polizei den Einbruch. Bei der Durchsuchung des Schulgebäudes wurde niemand gefunden, aber entdeckt, dass die Einbrecher vermutlich über ein Dachfenster in die Schule gelangten. Sie verwüsteten mehrere Klassenzimmer, brachen Türen auf und legten im Chemielabor ein Feuer. Weiterhin besprühten die Täter Wände mit schwarzer Farbe. Nach dem die Polizei den angerichteten Schaden begutachtet hat, spricht sie von "Vandalen", die in die Schule eingedrungen seien. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Rufnummer 06261/809-333 melden.