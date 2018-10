Mosbach. (pol/rnz) Gleich drei Einbrüche binnen weniger Stunden wurden am Donnerstag und Freitag in Mosbach der Polizei gemeldet. Ein bislang Unbekannter drang am Donnerstag gegen 22 Uhr in eine Wohnung in der Hirschstraße in der Waldstadt ein. Der Mann hatte sich dabei offensichtlich über die Terrassentür Zutritt verschafft. Als die Wohnungsinhaberin, eine ältere Dame, den Mann in ihren vier Wänden entdeckte, forderte sie ihn zum Verlassen der Wohnung auf. Was er dann laut Polizeiauskunft auch fluchtartig tat. Gestohlen hatte der Mann bis zu diesem Zeitpunkt offenbar nichts.

Der Unbekannte soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und 180 cm groß und schlank sein und helle Haare haben. Bekleidet war er mit einem hellen Kapuzenshirt, grauen Stoffhandschuhen, einer dunklen Hose und einer hellen Jacke.

Am Freitagmorgen wurde der Polizei dann bekannt, dass in der nahe gelegenen Dachsbaustraße in der gleichen Nacht versucht worden war, eine Wohnungstür aufzubrechen. Ob die beiden Vorfälle in der Waldstadt miteinander in Verbindung gebracht werden können, lasse sich bislang nicht näher verifizieren, so die Polizei.

Möglicherweise besteht ja auch ein Zusammenhang zu einem weiteren Einbruchsfall: Auf ein Gebäude in der Straße "Am Henschelberg" hatte es nämlich - ebenfalls in der Nacht zum Donnerstag - ein bislang unbekannter Einbrecher abgesehen. Der Täter brach ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Hauses. In den Büroräumen suchte er offenbar gezielt nach Bargeld. Insgesamt fielen dem Einbrecher mehrere hundert Euro in die Hände.

Hinweise nimmt die Polizei Mosbach unter Telefon (0 62 61) 80 90 entgegen.