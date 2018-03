Von Nadine Slaby

Mosbach. "Es ist immer ein erfreuliches Ereignis, wenn man Geld verteilen kann", befand Sparkassendirektor und Vorsitzender der Stiftergemeinschaft Sparkasse Neckartal-Odenwald Gerhard Stock bei der Übergabe der Spendenschecks an zehn Vereine und Institutionen aus der Region. Insgesamt 49 500 Euro Fördermittel übergaben Stock und der stellvertretende Vorsitzende der Stiftergemeinschaft, Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann, an Vertreter der bedachten Einrichtungen.

Die Organisatoren des Ferienprogramms "artArtistica" für Kinder, die in den Sommerferien zu Hause bleiben, können sich über 10 000 Euro freuen. Ausrichter des Projekts ist das Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei, dessen Geschäftsführer, Mosbachs Bürgermeister Michael Keilbach, den Scheck entgegennahm.

Zum dritten Mal dürfen sich die Verantwortlichen des Präventionsprojekts gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen "Trau dich" des Caritasverbandes Neckar-Odenwald-Kreis über eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 2000 Euro von Seiten der Stiftergemeinschaft freuen. Caritasgeschäftsführer Meinrad Edinger nahm dankend den Scheck entgegen.

Ein Projekt, das sich praktisch und anschaulich mit Umweltthemen befasst, ist der Energiegarten in Buchen mit 14 Informationsstationen rund um die Erzeugung und Nutzung von Energie. Für die Förderung und den Ausbau durften Michael Schork, Kreiskämmerer und Prokurist der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises, sowie Studiendirektor Theo Prestel vom Landesschulzentrum Adelsheim 5000 Euro entgegennehmen.

Für die evangelische Kantorei Mosbach und deren Jubiläumskonzert am kommenden Sonntag in der Stiftskirche nahmen Pfarrerin Birgit Lallathin, Bezirkskantor Bernhard Monninger und Dr. Haag einen Förderscheck in Höhe von 2500 Euro entgegen. Und auch die Junge Philharmonie Neckartal-Odenwald, die seit ihrer Gründung im Jahr 2010 von der Sparkasse Neckartal-Odenwald finanziell unterstützt wird, hatte Grund zu Freude: 15 000 Euro durfte Musikschulleiter Martin Daab für die Musikerinnen und Musiker entgegennehmen.

"Die Sparkasse fördert aber auch den Blick zu den Sternen", erklärte Stock. Denn auch die Jugendsternwarte des Jugendlabors Guttenbach wurde bedacht. 3000 Euro bekamen Neckargerachs Bürgermeister Norman Link, Weisbachs Ortsvorsteher Reinhard Kessler sowie der Leiter der Sternwarte, Michael Stöhr, überreicht. Man wolle aber nicht nur Kinder und Jugendliche unterstützen, so der Sparkassendirektor. Da im Tierheim Dallau die Hundeausläufe saniert werden sollen, hatte man auch hierfür einen Spendenscheck vorbereitet: Über 5000 Euro freute sich die Vorsitzende des Tierschutzvereins Mosbach und Umgebung, Stefanie Lörsch. Geld, das für die Sanierung, die insgesamt rund 100 000 Euro kostet, dringend benötigt wird.

Der Förderkreis "Kinder und Kunst" der Kinder- und Jugendkunstschule Mosbach vergibt jährlich Freiplätze an Kinder aus sozial schwachen Familien. Mir einer Spende von 1000 Euro will die Stiftergemeinschaft hier ebenfalls ihren Beitrag leisten, den die Vorsitzende Ella Eckstein und Kunstschulleiterin Isolde Holz entgegen nahmen.

Auch das Vorhaben der Meister-Eckehart-Schule Buchen, den Pausenhof neu zu gestalten, wird unterstützt. Der Vorsitzende des Fördervereins, Volker Schwender, erhielt hierfür 5000 Euro.

Zum Abschluss durfte sich noch der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter über eine Förderung in Höhe von 1000 Euro freuen. Den Scheck überreichte Stock dem Leiter des Bereichs Mitglieder und Spender, MarcoVolk.

"Ich glaube, wir haben eine gute Mischung gefunden", freute sich Gerhard Stock über die rundum zufriedenen Gesichter. Bürgermeister Norman Link übernahm das Dank sagen für alle. "Sie haben die Spenden regional und thematisch gut verteilt", bescheinigte er der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Neckartal-Odenwald. Die Spenden seien "Geld, dass wir so schlicht nicht haben". Und da der Dank bekanntlich die schärfste Form der Bitte sei, meinte Link lachend: "Bitte bleiben sie dabei."