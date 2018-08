Mosbach. (stm) Am Dienstag begrüßten Oberbürgermeister Michael Jann und Bürgermeister Michael Keilbach zahlreiche Mitglieder des Gemeinderates zur Waldbegehung. Forstdirektor Dietmar Hellmann und Revierförster Rolf Glaser hatten ein interessantes Programm vorbereitet und vermittelten den Teilnehmern viele wichtige Informationen.

Die Waldexkursion stand unter dem Thema der vielfältigen Funktionen des Stadtwaldes. Ziel sei es, Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion unter einen Hut zu bringen, die Wünsche der Bevölkerung an einen erholungstauglichen Wald sowie die Vorstellungen und rechtlichen Vorgaben des Naturschutzes gleichermaßen zu berücksichtigen und dabei Überschüsse aus der Waldbewirtschaftung an die Stadtkasse abzuliefern.

Der Stadtwald - mit 2000 Hektar die grüne Lunge der Stadt - besteht zum überwiegenden Anteil aus Laubholzbeständen, über die Hälfte davon über 100 Jahre alt. Der Bestand setzt sich zum überwiegenden Teil aus Buchenholz und einem geringeren Anteil an Eichen und Nadelbäumen zusammen. Wenn die Förster in diesen Altbeständen Holz nutzen (entnehmen), ist dies häufig sehr augenfällig. In der Altersphase des Waldes ändert sich mit der Nutzung des Waldes das Landschaftsbild, die Eingriffe öffnen das Kronendach, lassen Licht auf den Waldboden und fördern damit den natürlichen Nachwuchs des Waldes. Aber erst wenn diese Naturverjüngung wiederum bereits über vier Meter hoch ist, wird der noch vorhandenen Rest an Altbäumen geräumt, um der jungen Waldgeneration den notwendigen Platz zum wachsen zu geben, erläuterte Hellmann die Vorgehensweise.

Im Talackerhang in der Großen Hasbach konnte anhand eines großen Buchenbestandes dem Gremium auch die Problematik der Kronenverlichtung der Altbestände gezeigt werden. Revierförster Rolf Glaser hatte diesen Bestand ausgewählt, um zu zeigen, dass die Absterbeprozesse in den Buchenkronen ein vorzeitiges Fällen der Altbäume notwendig machen. Wenn im Frühjahr die Sonne stark scheint und die Kronen noch ohne schützendes Laub sind, bekommen die Bäume Sonnenbrand, und die Rinde platzt leicht auf. Dies führt innerhalb von zehn Jahren zum Absterben. Bevor das Holz dadurch entwertet wird, wird es als ökologisch wertvoller Rohstoff genutzt.

Allerdings wird aus ökologischen Gründen nicht der komplette Altbestand verwertet. Der Gemeinderat hat hierzu im vergangenen Jahr ein "Alt- und Totholzkonzept" beschlossen. "Wir verzichten auf ca. fünf bis zehn Prozent der möglichen Nutzung", bekräftigte Oberbürgermeister Michael Jann die Entscheidung der Stadt. "Damit erfüllen wir nicht nur die rechtlichen Vorgaben des Naturschutzgesetzes zum Schutz der Spechte und Fledermäuse und verschiedener auf Totholz angewiesener Tiere und Pflanzen, sondern kommen auch unserer Verantwortung für den Erhalt der Artenvielfalt im Wald nach". Das Konzept enthält darüber hinaus die komplette Stilllegung von kleineren Waldteilen, wie z. B. eines 1,6 Hektar großen märchenwaldartigen Bestands in den "Galgenforlen". Hier sind nicht nur zahlreiche Orchideen zu Hause, in den knorrigen Altbuchen am Rande des "Mittel" könne man auch der Waldfee und anderen Fabelwesen begegnen, "was auch der Grund für die Auswahl dieses Bestandes als sogenanntes Waldrefugium ist", gab Dietmar Hellmann augenzwinkernd zu.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Begehung war dem Spannungsverhältnis zwischen Holznutzung und der Erholungsfunktion des Waldes für den Bürger gewidmet. Wie der Revierförster erläuterte, wird jedoch der Erholungswert durch zielgerichtete Durchforstungseingriffe gesteigert. So wurden beispielsweise vor zwei Jahren in einer großen Durchforstungsmaßnahme am Hamberg knapp 500 Kubikmeter Holz geerntet, da rund ein Drittel der Bäume abgestorben waren und eine Gefahr für die Spaziergänger darstellten.

Wie OB Jann nochmals erinnerte, hat die Maßnahme damals zu teilweise heftigen negativen Reaktionen aus der Bevölkerung geführt. Wie sich heute zeige, sei manchmal ein Stück mehr Gelassenheit angesagt, denn der Hamberg zeige sich heute vielfältiger denn je. Heute werde das Waldbild durch 16 Laubbaumarten bereichert. Deren sommerliches Grün und die bunten Herbstfarben steigerten den Erholungswert signifikant. Auch die Wege hätten in ihrem idyllischen Verlauf nichts eingebüßt, sondern eher gewonnen. Zum Abschluss richtete Jann seinen besonderen Dank an Forstdirektor Hellmann, die Revierleiter Glaser und Hannich sowie die städtischen Waldarbeiter für die interessante Begehung und den stetigen Einsatz für die Pflege des Stadtwaldes.