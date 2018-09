Mosbach. (pol/stk) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden der Feuerwehr in Mosbach zwei Brände gemeldet: In der Alten Neckarelzer Straße sowie in der Hauptstraße brannten Müllcontainer lichterloh. Noch in der Nacht war klar: Es war Brandstiftung.

Einer der Brände war in der Alten Neckarelzer Straße (bei der SB-Waschanlage "Herm") gemeldet worden. Diesen Brand hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Das Feuer in der Hauptstraße hatte jedoch bereits das angrenzende Gebäude der "Odenwald-Treuhand"-Steuerberatungsgesellschaft in Mitleidenschaft gezogen, bevor es gelöscht werden konnte. Unter anderem waren Fensterscheiben zersprungen und Fensterrahmen geschmolzen.

Um 3.30 Uhr erreichte Martin Hess, Geschäftsführer von Odenwald Treuhand, in der Nacht auf Dienstag der Anruf. "Ich bin froh, dass durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr nicht so viel passiert ist", lobt Hess die Feuerwehrleute. Der Wasserschaden halte sich in Grenzen. Ein paar Büroräume und der Empfangsbereich seien durch den Brand an der Außenwand allerdings sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, im Innern riecht es stark nach Rauch. "Glücklicherweise hat das Feuer nicht auf das Dach übergegriffen", so Hess.

Die Abteilung Mosbach-Stadt der Freiwilligen Feuerwehr war mit 25 Männern ausgerückt, wie Bürgermeister Michael Keilbach gestern noch mitteilte.

Die 70 Mitarbeiter von Odenwald Treuhand konnten indessen gestern in rückwärtigen Büroräumen untergebracht werden und dort auch arbeiten. Noch gestern erwartete Martin Hess einen Brandsachverständigen, der die Schäden beurteilen soll. Die genaue Höhe des Sachschadens stand bis gestern Abend noch nicht. "Sie wird aber wohl im fünfstelligen Bereich liegen", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn.

Den Brand in der Hauptstraße entdeckte die Polizei selbst. "Eine Streifenbesatzung nahm Brandgeruch und dann auch den Rauch hinter dem Gebäude der Staatsanwaltschaft wahr", erklärte gestern auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn.

Gestern wurden auch noch zwei Männer im Alter von 26 und 23 Jahren festgenommen. "Die polizeilichen Ermittlungen dauern allerdings noch an", heißt es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Während gegen einen der Tatverdächtigen derzeit kein dringender Tatverdacht besteht, wird der 26-Jährige heute dem Haftrichter des Amtsgerichts Mosbach vorgeführt. Die Nacht musste er in Polizeigewahrsam verbringen.

Die Festgenommenen gelten bis zu einer etwaigen Verurteilung durch ein Gericht als unschuldig.