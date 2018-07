Von Peter Lahr

Mosbach. Eine Flaschenpost, prall gefüllt mit guten Ideen. Dazu ein breites Spektrum an Musik - von der Ballade bis zum rotzigen Rocksong. Ein in Sekundenschnelle wandelbares Bühnenbild, das trotzdem schön anzuschauen ist. Eine spannende Geschichte, die zu Recht längst zum Kanon der Kinderbuch-Klassiker gehört. All das in den Händen eines spielfreudigen Ensembles, das voller Energie auch auf kleine "Bälle" reagiert. "Leinen los" hieß es am Sonntagnachmittag. "Peter Pan - Das Nimmerlandmusical" begeisterte trotz frühlingshaften Sonnenscheins draußen 250 kleine und große Zuschauer in der Alten Mälzerei. Die Produktion des Hamburger Immerland-Theaters, entwickelt von Jan Radermacher und Timo Riegelsberger, nahm die Zuschauer schnell gefangen - und begleitete sie ins Traumland ohne Schulen und Büros. Und die einzige Uhr, sie tickt im Bauch eines Krokodils...

Nie erwachsen zu werden. Das ist erklärtes Ziel von Peter Pan (Tim Kreuer). "Kinder werdet endlich erwachsen", fordert dagegen Mr. Darling (Helge van Hove) von seinen drei Sprösslingen. Zum Glück steht dem leicht spießigen Familienvater mit Hang zur Zukunftsangst und zum Spielverderben die warmherzige Mrs. Darling (Annette Krossa, auch Tiger Lilly) zur Seite. So nimmt das "Stück im Stück" bald seine abenteuerliche Wendung. Das große runde Fenster im Kinderzimmer, es wird zur Brücke nach Nimmerland. Tinkerbell, die vorlaute Fee (witziger Regieeinfall, sie als Lichtspott auf die Bühne zu bringen) und Peter Pan, der zunächst recht arrogant daherkommt und über sich singt: "Ich bin der Schlauste". "Du Angeber", erwidert darauf Wendy (wunderbar: Georgianna Avramidis), die große Schwester von John (Valentino Karl) und Michael (Kevin Schmid). Immerhin gelingt es Wendy, den widerspenstigen Schatten des grünen Überfliegers anzunähen, worauf dieser zerknirscht meint: "Ein Mädchen ist mehr wert als 20 Jungs."

So schnell wie die Kinder - als Schattenfiguren - nach Nimmerland fliegen. Etwas Feenstaub und wundersame Gedanken reichen dazu ja bekanntlich aus. So schnell hat sich auch die Bühne vom Kinderzimmer in das furchtbare Piratenboot Jolly Roger verwandelt. Dort regiert der nicht minder übergeschnappte Captain Hook (schaurig schön: Helge van Hove). "Kinder sind egoistisch, herzlos und nervig", lautet dessen Credo. Und er verzeiht es Peter Pan nicht, dass dieser seine Hand an ein Krokodil verfüttert hat. Genau an jenes mit der Uhr, das nun auch den Rest des "Teufelsbratens" verschlingen will. Die Mannschaft des Finsterlings ist zwar nicht die hellste, dafür aber kann sie zupacken, wie die Entführung der Indianerprinzessin Tiger Lilly zeigt. Ob Indianerdorf, Totenkopffelsen oder Meerjungfrauenbucht - hier kommen sogar einige schöne aber gefährliche Handpuppen zum Einsatz.

Ob die wirklich nur spielen wollen, wie sie versichern? Die Abenteuerdichte auf Nimmerland ist jedenfalls extrem hoch. Und die Witzdichte der Inszenierung ebenfalls. So dichtet Hook, als er die Gifttorte für seinen Rivalen zubereitet, "Backe, backe Kuchen" um. Der fürsorgliche Nibbs hat derweil den Teufelshaken am Armstumpf gegen den Quirl eines Handrührgeräts ausgetauscht. Kurz vor dem großen Showdown singen die Piraten "Der Pan ist tot", spielen damit auf das häufige "Kikeriki" des Grünlings an. Und richtig lustig schaut das Krokodil aus, unter dem drei Paar Beine hervorragen. Es will endlich seinen Piratenappetit stillen.

Die Kunst, erwachsen zu werden, ohne dabei das Fenster zur Kindheit und Fantasie zuzuschlagen, sie zeigt Wendy exemplarisch auf. Was sich in einem besonders emotionalen Solo niederschlägt. Am Ende bedankt sich das Ensemble mit einer wilden Runde Indianertanz für den Riesenapplaus - und wir alle dürfen Ausschau halten nach unserem persönlichen Fenster nach Nimmerland.