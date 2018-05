'Wir sind ziemlich glücklich', lautete die Reaktion der 20 jungen Männer, die gestern in das 'Haus am Wald' der Johannes-Diakonie einzogen.

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Die Zuweisungszahlen von Flüchtlingen steigen auch im Neckar-Odenwald-Kreis. In Ergänzung zur Gemeinschaftsunterkunft in Hardheim hat das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises das leer stehende "Haus am Wald" auf dem Gelände der Johannes-Diakonie in Mosbach angemietet, das nun von den ersten 20 Bewohnern - ausschließlich Männern - bezogen wurde.

Acht von den neuen Bewohnern auf dem Gelände der Johannes-Diakonie stammen aus Syrien, zwölf sind Pakistani. Alle wohnten zuvor in Hardheim und haben gern das Angebot angenommen, nach Mosbach umzuziehen. In den nächsten Wochen werden weitere Asylsuchende in das Haus einziehen, das maximal 40 Menschen Platz bietet. Vertreter des neu gegründeten "Arbeitskreises Asyl Mosbach" hießen die Männer mit Kaffee, Tee und Kuchen willkommen und hatten auch ein Abendessen vorbereitet.

Neben weiteren Aktivitäten und Angeboten wie einer Stadtführung durch Mosbach ist auch ein "Willkommensfest" geplant. Die Sprecher der Gruppe jedenfalls freuten sich sehr über diese freundliche Begrüßung und bedankten sich im Namen ihrer Landsleute: "We are almost happy". (dt.: Wir sind ziemlich glücklich).

Die Johannes-Diakonie reagierte mit der Bereitstellung des Hauses auch auf eine Bitte der Evangelischen Landeskirche, den Ausbau der Flüchtlingsarbeit zu unterstützen.