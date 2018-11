So muss die Vorweinachtszeit aussehen: Neben dem Weihnachtsmarkt locken am 3. und 4. Advent auch die langen Einkaufsnächte in die Mosbacher Altstadt.

Mosbach. (schat/moa) Die Mosbacher Altstadt kann sich sehen lassen, das ganze Jahr über. Noch ein wenig attraktiver als sonst ist sie in der (Vor-)Weihnachtszeit, vor allem dann, wenn rund um den Marktplatz der Weihnachtsmarkt mit seinen Buden und dem ganz eigenen Duft lockt. Dazu locken gleich zweimal bis spät in die Nacht geöffnete Fachgeschäfte, die einen entspannten Weihnachtseinkauf bis zum Läuten des Lumpeglöckles ermöglichen - lange Einkaufsnächte nennt man das bei der Werbegemeinschaft "Mosbach Aktiv". Ob man Glühwein und gebrannte Mandeln nun vor oder doch lieber nach der Einkaufstour genießt, ist dabei natürlich jedem selbst überlassen.

Nachdem am ersten und zweiten Adventssamstag die Mitgliedsbetriebe von Mosbach Aktiv bis 18 Uhr geöffnet hatten, verlängert man nun am kommenden Samstag (14.) und am 21. Dezember die Öffnungszeiten bis 22.45 Uhr. Bis zum Schlag des Lumpenglöckles darf gebummelt, geschaut und gekauft werden.Peter Stadler, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, erklärt, warum man zu langen Einkaufsnächten einlädt: "Das Zusammenspiel eines ruhigen Einkaufsbummels mit der Weihnachtsbeleuchtung sowie dem attraktiven Angebot der Einzelhändler wurde in den zurückliegenden Jahren sehr positiv aufgenommen. Wir gehen davon aus, dass auch dieses Mal diese Möglichkeit eines vielfältigen Einkaufserlebnisses bei bester Beratung wieder von vielen Kunden genutzt wird."

Am kommenden Samstag dürfen sich die Gäste in Mosbach aber nicht nur auf den Weihnachtsmarkt und das Angebot der Fachgeschäfte freuen. Sondern auch auf einen wundersamen Engel auf Hochstelzen, der durch die Gassen der Altstadt wandeln und kleine Geschenke der Mosbach Aktiv-Fachgeschäfte verteilen wird.

Am 21. Dezember wird es dann den "Mosbacher Weihnachtszauber" geben - bei dem man die Altstadt in ein besonders romantisches Licht rücken will. Die faszinierende Welt des Feuers, mystische Stimmungen und magischer Feuertanz sollen den vierten Adventssamstag zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Mosbach Aktiv verspricht "spektakuläre Artistik, atemberaubende Effekte, einen wundersamen Engel auf Stelzen, bewegende Musik und ein tolles Feuerwerk auf dem Rathausturm."

Wie schon zur Osterzeit macht sich derweil auch zu Weihnachten die citycard durch attraktive Aktionen mehrfach bezahlt: Noch bis 31. Dezember können citycard-Kunden jeden Punktewert auf ihrer Karte einlösen und mit dieser bezahlen. Als Neujahrsüberraschung nehmen zusätzlich alle Kunden, die ihre Punkte während des Aktionszeitraums eingelöst haben, an der Verlosung von 3 x 10.000 citycard-Punkten - im Gegenwert von 100 Euro - teil.

Mit der Teilnahme unterstützen Kunden zudem die Charity-Aktion von Mosbach Aktiv. Bei insgesamt einer Million eingelösten citycard-Punkten spendet die Werbegemeinschaft, zusätzlich zum Erlös der Einnahmen aus den Verkäufen der diesjährigen Wohltätigkeits-Aktion, 50 Teddybären an den Verein Freundeskreis Teddybär.