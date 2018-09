Nur ein Piks: Am 20. Januar soll eine Typisierungsaktion in Neckarelz stattfinden.

Nur ein Piks: Am 20. Januar soll eine Typisierungsaktion in Neckarelz stattfinden.

Von Stephanie Kern

Mosbach. Viele sind betroffen. Nicht nur von der Tatsache, dass jemand an Leukämie erkrankt, sondern auch von der Krankheit selbst. Auch Ines Spott bekam die Diagnose Leukämie - ein Jahr ist das nun her. Die Versorgung mit den Medikamenten klappt zwar, aber wie lange das noch so ist, weiß keiner. Hinzu kommt, dass die Mosbacherin schwanger ist, in zweieinhalb Monaten kommt ihr drittes Kind auf die Welt. Lange hat sie auch trotz der Krankheit noch gearbeitet. Nun empfindet sie es als ihre "Aufgabe", nach neuen Stammzellenspendern zu suchen - auch für andere an Leukämie erkrankte Menschen.

Das klappt am besten mittels einer Typisierungsaktion. Gesagt, getan: Mit Hilfe der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) stellt Ines Spott nun eine solche Aktion auf die Beine. "Bereits im Frühjahr wurden Spender gesucht, leider gab es in der Datei keinen Spender mit 100 Prozent Übereinstimmung bei den Gewebemerkmalen", erklärt Sabrina Krüger von der DKMS. Gemeinsam geht man nun auf die Suche nach neuen Spendern. Stattfinden soll die Aktion am 20. Januar im VW-Autohaus Käsmann in Neckarelz.

Dabei sollen aber nicht nur potenzielle Spender gesucht, sondern auch Ängste abgebaut werden. "Die Spender füllen eine Einverständniserklärung aus, dann werden fünf Milliliter Blut abgenommen", erklärt Sabrina Krüger den Vorgang - vorläufig nicht mehr als ein kleiner Piks. Dann werden die Gewebemerkmale, d.h. die Struktur der DNA, getestet, schließlich ist der Spender in der Datei des DKMS registriert. Falls es eine Übereinstimmung mit einem Erkrankten gibt, wird der Spender kontaktiert - und kann sich dann entscheiden, ob er wirklich Stammzellen spendet. "Die Typisierung ist keine Verpflichtung, auch zum Spender zu werden", sagt Krüger. Und auch das Märchen von der großen Nadel, die in die Wirbelsäule "gerammt" wird und dann Rückenmark ableitet, stimmt nicht. "Das ist schon eine Sache, mit der wir zu kämpfen haben", erzählt Sabrina Krüger und meint damit die Vorurteile gegenüber einer Spende.

Nur noch in 20 Prozent aller Fälle sei eine Knochenmarkspende (das Mark wird aus dem Hüftknochen und unter Vollnarkose gewonnen) nötig, die anderen 80 Prozent der Spenden seien Stammzellenspenden. Und die könne man aus dem Blut filtern. Hierzu wird dem Spender über mehrere Tage ein Wachstumshormon verabreicht. Das Medikament stimuliert die Produktion von Stammzellen im Blut, die Stammzellen werden dann über ein spezielles Verfahren aus dem Blut gesammelt und dem Empfänger implantiert. Für den Spender bedeutet das nicht einmal einen Krankenhausaufenthalt, sondern nur einen weiteren Piks.

Dass bei der Aktion in Mosbach ein Spender für Ines Spott gefunden wird, diese Chance ist zwar gering, die Hoffnung gleichwohl da. Und Hoffnung, dass viele Menschen sich typisieren lassen, hat eine gute Freundin von Ines Spott: "Ich sehe das als Chance, uns alle registrieren zu lassen. Als Möglichkeit, jemandem zu helfen und sich selbst zu versichern." Und Sabine Krüger betont: "Leukämie kann einfach jeden treffen." Je mehr Menschen registriert seien, desto mehr potenzielle Spender gebe es und desto größer sei die Chance, den Menschen zu finden, der zu 100 Prozent die gleichen Gewebemerkmale aufweist.

Für die Aktion hat Ines Spott MdEP Dr. Thomas Ulmer als Schirmherren gewonnen. Der arbeitet nun wie sie daran, dass viele Menschen zur Typisierungsaktion kommen - vielleicht nur, um sich zu informieren oder die Arbeit der DKMS durch eine Geldspende zu unterstützen, oder um doch den Piks zu wagen...