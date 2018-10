Mosbach. Über den Berggipfeln funkeln die Sterne, die Schneekristalle glitzern im Mondschein, drunten im Tal leuchten die Kerzen, und es erklingen die Glocken. Weihnachten in den Bergen ist etwas Besonderes. Nicht fehlen darf dabei stimmungsvolle Musik in den Wohnstuben und Kirchen. Diese zaubern die Gäste der "Klingenden Bergweihnacht" rund um das Fest auf zahlreiche Bühnen. Und so gastieren der TV-Moderator Hansy Vogt und seine musikalischen Gäste am Mittwoch, 18. Dezember, um 20 Uhr auch in der Alten Mälzerei in Mosbach.

"Die Besucher dürfen sich auf diese stimmungsvollen Konzerte freuen", sagt Hansy Vogt. Eingeladen hat er zum Beispiel Mara Kayser. Ihr Erfolgsgeheimnis: ihre Stimme, ihre rundum positive Ausstrahlung und gefühlvolle Songs.

Die lange Tradition der Schwarzwaldfamilie Seitz reicht bis in das Jahr 1949 zurück. Damals hatten Johanna und Wendelin Seitz den ersten Rundfunkauftritt und begannen damit einen einmaligen Siegeszug in der volkstümlichen Musik. Nach einer erfolgreichen Kirchenkonzert-Tournee ist die Schwarzwaldfamilie Seitz nun gemeinsam mit der "Bergweihnacht" unterwegs.

Mit "Michaela", "Dich erkenn ich mit verbundenen Augen" und "Ich hab noch Sand in den Schuhen aus Hawaii" landete Schlagerlegende Bata Illic große Hits. Auch der gebürtige Serbe gehört zu den Gästen. Und Liane zählt zu den strahlenden Sternen am Schlagerhimmel. Die temperamentvolle Blondine zeigt sich mal poppig, mal romantisch.

Schließlich kommen die "Feldberger" zur "Klingenden Bergweihnacht". Die Spaß-GmbH aus dem Hochschwarzwald ist bekannt für ihre Gute-Laune-Lieder.

Für die Leser der RNZ gibt es schon vorher ein besonderes Schmankerl: Unter allen Anrufern, die sich heute zwischen 10 und 10.30 Uhr unter der Telefonnummern (0 62 61) 93 22 71 64 melden, werden drei mal zwei Meet & Greets verlost. Bereits vor dem Auftritt können die glücklichen Gewinner die Künstler persönlich kennenlernen.

Info: Eintrittskarten gibt es in der Geschäftsstelle der RNZ.