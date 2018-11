Mosbach. Vor 17 Jahren sammelten Bürger aus der Region zum ersten Mal Schuhkartons für bedürftige Kinder in Osteuropa. Seit 1993 wurden bereits über 110 Millionen Kinder in rund 150 Ländern beschenkt. Allein 2013 wurden weltweit 9,9 Millionen Päckchen gesammelt, aus der Region waren es über 1700 Schuhkartons. Auch in diesem Jahr findet die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" wieder statt. Bis zum 15. November können Schuhkartons gepackt und abgegeben werden.

Auch heute gibt es in Osteuropa noch große Armut. Die Kinder leiden - wie so oft - am meisten darunter. Vielen fehlt auch die so wichtige Zuneigung von Vater und Mutter - entweder weil die Eltern nicht mehr leben, alkoholkrank sind oder aus anderen Gründen ihrem Nachwuchs nicht die nötige Aufmerksamkeit widmen können. In dieser Situation ist "Weihnachten im Schuhkarton" ein besonderer Lichtblick: Denn die Aktion eröffnet Mädchen und Jungen Kontakte zu Menschen in ihrer Umgebung, die sich auch nach der Verteilung der Schuhkartons um sie kümmern - wie zum Beispiel mit Hausaufgabenbetreuung, Lebensmittel- und Kleiderspenden oder Freizeitangeboten. Kinder erfahren dadurch das Geschenk der Nächstenliebe, Freude und Hoffnung.

Jeder kann mitmachen und mit einem einfachen Schuhkarton Großes bewirken. So wird's gemacht: den Deckel und Boden eines handelsüblichen Schuhkartons (ca.30x20x10 cm) separat mit Geschenkpapier bekleben und das Päckchen mit Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen in den Altersstufen zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahre füllen. Ein Schuhkarton sollte folgende Geschenke enthalten: ein Stofftier, Kleidung (z.B. Schal, Mütze, Handschuhe, Socken, T-Shirt, Pullover), Spielsachen (wie Jo-Jo, Memory, Auto, Ball, Puzzle, Puppe, Hüpfseil), Schulmaterial (2-3 Hefte oder Malbuch, Stifte, Radierer, Spitzer), Hygieneartikel (Zahnbürste, Zahnpasta, Haarschmuck, keine Seife) und Süßigkeiten (nur harte Bonbons, Lutscher, Traubenzucker oder Vollmilchschokolade). Aufgrund strenger Einfuhrbestimmungen dürfen nur neue Waren und keine gelatinehaltigen Süßigkeiten wie Gummibärchen gepackt werden. Eine Packanleitung ist auf der Aktionsbroschüre zu finden, der an vielen Stellen ausliegt oder bei den Sammel- und Annahmestellen zu erhalten ist. Ab Mitte Dezember werden die Schuhkartongeschenke dann verteilt.

Die Päckchen können bei folgenden Sammelstellen abgegeben werden: Annagret Schäfer, Donauschwabenstr. 59, Tel.: (0 62 61) 3 62 97, Mosbach; Gertrud Wolf, Zum Wasserschloss 9, Tel.: (0 62 61) 54 63, Lohrbach; Esther Kunzmann, Heimental-Siedlung 6, Tel.: (0 62 93) 9 57 55, Schefflenz; Schuhhaus Stadler, Hauptstr. 44, Mosbach; Bücherstube "Fundgrube", Mosbacherstraße 16, Aglasterhausen; "Strick-ES", Karl-von-Göbelstr. 18, Billigheim; Birgit Ludwig, Alte Zwingenbergerstr. 27, Tel.: (0 62 63) 96 37, Zwingenberg; Elke Kölsch, Rohleder 1, Tel.: (0 62 74) 12 49, Waldbrunn; R.&H. Kirschenlohr, Am Weidenbusch 12, Tel.: (0 62 67) 2 72, Robern.

Info:http://www.weihnachten-im-schuhkarton.org