Mosbach/Stuttgart. (schat/lbw) Seine Sieger hat der der 55. Schülerwettbewerb des Landtags zur Förderung der politischen Bildung nun in der Kategorie der allgemeinbildenden Schulen gefunden. Besonders erfreulich: Ein Duo unter den Besten kommt aus Mosbach. "Unser Schülerwettbewerb motiviert Jugendliche, sich über aktuelle Themen zu informieren, sie zu vertiefen, Visionen zu entwickeln und auch Forderungen an uns Politiker zu formulieren", freute sich Landtagspräsident Guido Wolf (CDU) am Donnerstag bei der Auszeichnung der 41 Preisträger(innen) im Landtag. "Wer bereit ist, sich aktiv einzubringen und konstruktiv Veränderungen anstrebt, der optimiert unser Zusammenleben", zollte Wolf als Schirmherr des Wettbewerbs den Jugendlichen Anerkennung.

Besonders gelohnt hat sich die Bereitschaft zur Teilnahme für zwei Schüler der Mosbacher Müller-Guttenbrunn-Werkrealschule. Lukas Pichl und Dimitriy Spiridonov hatten sich mit der Fragestellung "Wie fühle ich mich als Ausländer an einer deutschen Schule beziehungsweise in Deutschland?" einem anspruchsvollen Thema gewidmet. In ihrem Song "Deutschland" sammelten sie ihre Gedanken dazu - und konnten die Jury derart überzeugen, dass ihnen der Erstpreis in der Kategorie "Song" zuerkannt wurde.

Darüber freuten sich auch die beiden Landtagsabgeordneten Peter Hauk (CDU) und Georg Nelius (SPD). "Ich freue mich über zwei Preisträger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sowie das große Engagement der Schüler insgesamt", sagt Hauk. Auch Nelius gratuliert dem Mosbacher Duo und lobte den "anspruchsvollen Song, der das vielschichtige und wichtige Thema Integration eindringlich beleuchtet".

Mit rund 3780 Schülerinnen und Schülern aus 153 Schulen und 2623 eingereichten Arbeiten habe der Wettbewerb insgesamt wieder eine sehr gute Teilnehmerzahl erreicht - und das bei zurückgehenden Schülerzahlen, bilanzierte Wolf. 1115 Schüler hätten sich mit dem grafischen Thema "Gestalte ein Plakat, das auf übertriebenen Konsum hinweist oder zu nachhaltigem Konsum aufruft" konstruktiv auseinandergesetzt. Die Fragestellung "Energie der Zukunft - wie werden wir leben?" sei bei über 300 Teilnehmern gut angekommen. "Die Jugendlichen haben durch ihre Wettbewerbsbeiträge wie Web-Seiten, Reportagen, Facharbeiten und Videos eindrucksvoll bewiesen, dass sie sich Gedanken machen, wie die Energiewende gelingen kann", so der Landtagspräsident. Nahezu 2000 Schüler hätten Umweltfragen und Nachhaltigkeitsthemen aufgegriffen: "Nicht zuletzt aufgrund dieses enormen Interesses planen wir noch im November gemeinsam mit dem Umweltministerium ein Nachhaltigkeitsforum mit dem Titel ,Verantwortung 2.0 - Konsumieren mit Köpfchen'."

Der Schülerwettbewerb sei nach wie vor ein Erfolgsmodell, so Wolf weiter. Durch neue Ideen und Projekte sei der von der Landeszentrale für politische Bildung betreute Wettbewerb trotz seiner langen Tradition stets jung geblieben und treffe immer noch den Nerv der Jugendlichen. In diesem Zusammenhang dankte er der Landeszentrale und allen "engagierten Lehrern, die auf die Themen aufmerksam machen, ihre Schüler zum Mitmachen motivieren und sie durch den Wettbewerb begleiten".

Die Gewinner durften sich über einen tollen Preis freuen: Gemeinsam machten sich die Erstpreisträger aus den Haupt-, Real-, Berufsschulen und Gymnasien kurz nach der Preisverleihung auf zur Bildungsreise ins österreichische Wien.

Kaum ist der aktuelle Wettbewerb abgeschlossen, kündigt sich der nächste schon an: Die Themen für die 56. Auflage des Schülerwettbewerbs stünden bereits fest und seien im Internet zu finden: "Ich freue mich heute schon auf die Ergebnisse und den 100.000. Wettbewerbsbeitrag, den wir bis zum nächsten Einsendeschluss erwarten", so Guido Wolf abschließend.

Info: Den Siegersong der beiden Mosbacher Schüler kann man sich unter www.schuelerwettbewerb-bw.de anhören.