Von Stephanie Kern

Mosbach. "So viele Leute", staunte eine junge Besucherin der Diakonie-Klinik gestern beim Besuch von Landessozialminister Manfred Lucha (Grüne) und Peter Hauk (CDU), Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Begleitet und geführt wurden sie unter anderem von Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann, dem Ersten Landesbeamten des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Björn-Christian Kleih, der Sozialdezernentin des Kreises, Renate Körber, dem CDU-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Karl Heinz Neser, sowie natürlich den beiden Vorständen der Johannes-Diakonie, Jörg Huber und Dr. Hanns-Lothar Förschler, Dr. Karsten Rudolf (Ärztlicher Leiter der Diakonie-Klinik) und Manfred Weiser (Leiter der Klinikschule).

"Sie haben die Steuergelder gut umgesetzt", zog Manfred Lucha am Ende der Führung ein positives Fazit. Die Klinik war im Rahmen seiner Sommertour Ziel des Ministers, am Nachmittag ging es noch weiter in das Kinder- und Jugenddorf "Klinge" in Seckach. Er wolle "kennenlernen, was das Land so attraktiv und stark macht", sagte Lucha, bevor Dr. Karsten Rudolf die große Delegation über die Grundstruktur und die Behandlungsbereiche der Diakonie-Klinik informierte. Erst im April wurde die 24 Millionen Euro teure Klinik eingeweiht. Mehr als 16 Millionen Euro kamen als Förderung vom Land Baden-Württemberg.

Die Besonderheit in der Mosbacher Diakonie-Klinik sei die psychiatrische Versorgung von Jung bis Alt. "Dieses Geballte" sei nicht so oft vorzufinden, so Rudolf. Viele Kooperationen, kurze Wege und vor allem die Tatsache, dass alles miteinander verschaltet sei, mache den Charakter der Klinik aus.

"Und was uns besonders gefällt, sind die Innenhöfe", sagte Rudolf und zeigte gleich einen der fünf Außen-Aufenthaltsräume für die Patienten. Die könnten immer raus und hätten somit auch "Freiräume" - auch auf den geschlossenen Stationen. Und dementsprechend seien diese Plätze zum Gärtnern, Fußballspielen oder einfach nur zusammensitzen von den Patienten auch "zuerst in Beschlag genommen" worden. In der gemeinsamen Küche der ambulant behandelten Patienten geht es ebenfalls um Alltägliches, ums Zusammenkommen und manchmal auch darum, Konflikte zu lösen.

Wichtig sei auch die enge Verzahnung mit der eigenen Klinikschule. Das Stichwort für Manfred Weiser: Der zeigte den Klassenraum und berichtete von sehr individuell gehaltenen "Schulstunden". Die können je nach Möglichkeit und Bedarf zehn Minuten bis mehrere Stunden dauern. "Wir wollen den Schülern andere Lernerfahrungen ermöglichen, ihnen deutlich machen, dass Lernen Sinn machen kann", berichtete Weiser. Besonders im Fokus stehe für ihn derzeit das E-Learning und die damit verbundene Chance für die bessere Rückführung in die Ursprungsschule.

"Das ist hier konzeptionell durchdacht und eine bedarfsgerechte Versorgung", zeigte sich Minister Manfred Lucha nach dem Rundgang zufrieden. "So ein Angebot vorzuhalten, ist nicht nur im ländlichen Raum gut", fügte Kabinettskollege Peter Hauk noch hinzu.

Bereits vor dem Rundgang hatte es ein Gespräch zwischen Johannes-Diakonie-Vorstand, den Ministern und Michael Jann gegeben: Thema war die Konversion der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. "Wir sind auf einem guten Weg, den Standort in die Stadt zu integrieren und die Inklusion voranzubringen", erklärte OB Michael Jann.