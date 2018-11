Von Christian Beck

Haßmersheim. Für einige war es eine faustdicke Überraschung: Nach einem engagierten Wahlkampf gewann der 25-jährige Michael Salomo die Bürgermeisterwahl in Haßmersheim. Unter reichlich Medieninteresse hatte er im Januar sein Amt angetreten. 100 Tage später fragte die Rhein-Neckar-Zeitung beim jüngsten hauptamtlichen Bürgermeister Deutschlands nach, was bisher aus seinen Plänen wurde.

Herr Salomo, sind Sie in Haßmersheim mittlerweile ein wenig heimisch geworden?

Ja, auf jeden Fall. Die Leute haben mich hier total freundlich aufgenommen. Ich wohne mittlerweile auch im Ort und kann so zu Fuß ins Rathaus kommen. So komme ich mit den Haßmersheimern noch besser ins Gespräch, auch wenn der Heimweg dann manchmal eine ganze Stunde dauert, weil die Leute, denen ich begegne, mir vieles erzählen möchten (lacht).

Sie sind mit vielen Plänen und Ideen in den Wahlkampf gezogen. Ließ sich davon schon etwas umsetzen?

Ja, wir haben Gas gegeben. Ich sage wir, weil mich die Verwaltung enorm unterstützt hat. Wichtig waren die Bereiche Jugend, Senioren, Infrastruktur, und Verwaltung. Außerdem ging es darum, den Bekanntheitsgrad Haßmersheims zu steigern.

Fangen wir doch bei der Jugend an.

Wir sind dabei, die Voraussetzungen für einen Jugendgemeinderat zu schaffen. Er soll neun Mitglieder im Alter von 14 bis 21 Jahren haben. Voraussichtlich zu Beginn des neuen Schuljahres sollen Bewerber sich bei einer Kandidatenvorstellung in der Sporthalle präsentieren können. Außerdem haben wir den Jugendtreff reaktiviert.

Manche halten dessen Standort im Schiffereimuseum für nicht ideal.

Das stimmt. Aber das soll dann der Jugendgemeinderat entscheiden. Ich will jungen Leuten in Haßmersheim die Möglichkeit geben, Verantwortung zu übernehmen. Dazu bekommt der Jugendgemeinderat dann auch ein eigenes Budget.

Wie sieht es bei den Senioren aus?

Wir haben ermittelt, wie der Pflegebedarf in Haßmersheim aussieht. Ich möchte, dass es im Ort ein Pflegeheim gibt, außerdem soll es einen Pflegedienst geben, der von Haßmersheimern angeboten wird. Auf diese Weise soll es möglich werden, dass Menschen ihren Lebensabend in ihrem Heimatort verbringen können.

Was war Ihnen in den ersten 100 Tagen noch wichtig?

Wir haben die Arbeit der Verwaltung optimiert, einige meiner Mitarbeiter haben jetzt andere Tätigkeitsfelder. Trauungen sind jetzt auch samstags möglich. Und ich wollte mehr Transparenz schaffen. Deshalb haben wir den Haushaltsplan auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Wie sieht es beim Thema Bauen aus?

Die Ortsdurchfahrt in Neckarmühlbach ist stellenweise sehr eng. Mit einem Umbau soll die Verkehrssituation entlastet und die Straße beruhigt werden. In Hochhausen habe ich dafür gesorgt, dass im Bereich der Vereinsheime eine Straßenbeleuchtung installiert wird.

Der Fußgängerüberweg Neckarsteg wächst, dafür soll die Fähre weichen. So mancher Haßmersheimer ist hier nicht begeistert.

Im Bauvertrag der Brücke steht: Sobald diese fertig ist, wird die Stromversorgung der Fähre abgebaut. Diese Entscheidung fiel vor meiner Zeit, daran kann ich nun nichts mehr ändern. Zudem ist die Fähre sanierungsbedürftig.

Dann hat die Schiffergemeinde demnächst quasi ein Schiff weniger?



Ich bin mir bewusst, dass einige Haßmersheimer an der Fähre hängen. Deshalb soll es eine Gesprächsrunde geben, in der diskutiert wird, was man mit der Fähre eventuell noch machen kann.

Sie sind als Deutschlands jüngster hauptamtlicher Bürgermeister, der offen zu seiner Homosexualität steht, häufig in den Medien. Stört so etwas nicht auf Dauer?

Nein, überhaupt nicht. So habe ich die Chance, zu erklären, was hier in der Verwaltung alles passiert. Das, was die Leute sonst am ehesten wahrnehmen, ist ja, wenn der Bauhofmitarbeiter den Rasen mäht. Zudem bekomme ich durch das Medieninteresse viele Anfragen, beispielsweise von Gemeindebünden. Dort kann ich erklären, wie Politik anfassbar gemacht werden kann, und wie junge Leute zur Beteiligung ermuntert werden können.

2022 endet Ihre erste Amtszeit. Was wollen Sie bis dahin in Haßmersheim noch bewirken?

Mir geht es um ein gutes Zusammenleben in der Gemeinde. Ganz wichtig ist mir, dass Haßmersheim ein attraktiver Schulstandort ist. Die Infrastruktur für Unternehmen soll gut bleiben, wenn möglich noch besser werden. Und auch die Kinderbetreuung wollen wir noch verbessern.