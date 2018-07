Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen/Mailand. Was sie macht, kann sich hören lassen - das steht außer Zweifel. Erst vor Kurzem hat Elissa Huber (27), im Kleinen Odenwald aufgewachsen, an der Zürcher Hochschule der Künste ihren "Master" im Fach Gesang gemacht. Und seit Anfang September ist die Sopranistin in dem Opernhaus schlechthin zu sehen und vor allem zu hören: in der Mailänder Scala.

"Ja, ich habe gleich nach dem Masterabschluss ein Engagement in Mailand erhalten", berichtet Huber im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Vor wenigen Tagen ist sie in die italienische Metropole gezogen. Spaghetti statt Käsefondue, Neuland statt Vertrautes. Dass sie eigentlich kein Wort Italienisch konnte, hat sie weder aufgehalten noch gestört. "Ich lerne schnell", so die 27-Jährige, die unweit des Mailänder Doms eine Wohnung gefunden hat. Ein Jahr läuft (zunächst einmal) ihr Engagement am berühmtesten Opernhaus in Europa. Vielleicht kann sie mit ihrer Stimme und ihrer gewinnenden Art ja auch derart überzeugen, dass man die Wahl-Schweizerin mit Odenwälder Wurzeln ja auch gar nicht mehr gehen lassen will in Mailand.

Elissa Huber wird nun gemeinsam mit anderen Gesangstalenten ein Jahr lang weiter ausgebildet, dual, wenn man so will. Neben Workshops mit renommierten Gesangstrainern und absoluten Größen der Opernmusik dürfen die "Jungen" dann auch regelmäßig in der Praxis vor großem Publikum in der Scala ihre Stimme erheben. So ist Elissa im Oktober in der Zauberflötenversion für Kinder im Opernhaus zu hören. "Wir sind so etwas wie der Jugendkader des FC Bayern München", zieht sie einen griffigen Vergleich. Und wenn einer der Profis ausfällt, stehen Elissa und ihre Kolleg(inn)en als "Einspringer" parat. Und wie im Fußball kann man sich auch auf der Opernbühne mit einem guten Auftritt für höhere Aufgaben empfehlen.

Ganz gleich, wie es nach dem ersten Jahr an der Scala weitergeht für die ausgewanderte Aglasterhausenerin - das Engagement an sich ist schon ein Türöffner. "Das liest sich im Lebenslauf natürlich richtig gut", weiß Elissa Huber, schließlich singen am Mailänder Opernhaus die besten Sänger der Welt.

Dass nun auch sie dort mitsingen darf, hat die 27-Jährige ihrer Stimme und ihrer Gesangslehrerin zu verdanken. Die hat nämlich nach Elissas erfolgreichem Masterabschlusskonzert im Juni ihre Stimme für die talentierte Schülerin erhoben - und einen befreundeten Castingdirektor aus Mailand zu einem Konzert mit Elissa Huber eingeladen. "Offenbar fand er ganz gut, was er gehört und gesehen hat", erzählt Elissa, für die dann ein (erfolgreiches) Vorsingen bei Theaterregisseur Peter Stein und das Engagement an der Scala folgten.

"Es führen eben viele Wege nach - Mailand", scherzt die 27-Jährige. Im Hinterkopf hat sie dabei auch noch ihre Teilnahme beim Bundeswettbewerb Gesang im Herbst vergangenen Jahres (wir berichteten). Damals verpasste Huber trotz guter Kritiken den Einzug ins Finale, durfte nicht aktiv beim großen Preisträgerkonzert in der Deutschen Oper dabei sein. An das Opernhaus schlechthin hat es die Sopranistin dennoch geschafft. Und einen großen Auftritt hat Elissa Huber dort garantiert: Im kommenden Spätsommer wird sie mit weiteren Talenten aus dem "Jugendkader" bei der echten Zauberflöte mitsingen.