Von Stephanie Kern

Mosbach. Im September hatte sie es endlich geschafft. Luisa Carlino hatte nach vielen Jahren der Jobsuche einen Arbeitsplatz gefunden. An mangelndem Engagement hatte es nicht gelegen, nur das Verständnis der angeschriebenen Arbeitgeber für die junge Frau war nicht immer groß, denn Luisa Carlino ist körperlich behindert. Sie hat das Turner-Syndrom und ist dadurch in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt.

"Wir haben in Mosbach nicht die große Anzahl von Arbeitssuchenden mit 100 % Körperbehinderung. Jedoch haben aber gerade diejenigen die größte Motivation, in Arbeit zu kommen", berichtet Tanja Staudt, die Luisa Carlino beim Jobcenter Neckar-Odenwald in Mosbach betreut. "Ich glaube, die Motivation rührt daher, dass sie einfach ein ganz normales Leben führen wollen."

Der Arbeitsvermittlerin liegt die körperbehinderte Frau am Herzen: "Ich würde sie gerne mehr unterstützen, vor allem, weil sie sich so sehr um einen Arbeitsplatz bemüht." Denn Luisa Carlino verlässt sich nicht auf andere, sondern nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. Zum Beispiel in Form von selbst gestalteten Lebenslauf-Broschüren, die sie auf der Regionalmesse "Live" an Arbeitgeber verteilt hat. Oder in der Form einer Ausbildung zur Fachangestellten für Bürokummunikation. "Falls wir keinen Arbeitsplatz finden, wird die letzte Option eine Eingliederung in eine Behindertenwerkstätte sein, aber dafür ist Frau Carlino einfach zu hoch qualifiziert", erklärt Tanja Staudt.

Umso größer war die Freude bei Luisa Carlino, als sie nach etlichen Praktika und Probearbeiten bei einer Mosbacher Firma einen Arbeitsplatz gefunden hatte - allerdings befristet. Sie war für die Datenerfassung zuständig. Nach drei Monaten musste die Firma Insolvenz anmelden, Luisa verlor ihren Arbeitsplatz wieder. "Das Vorurteil, dass man Behinderte nicht mehr kündigen bzw. nicht befristet einstellen kann, stimmt einfach nicht", sagt Tanja Staudt. Denn wenn die Befristung "sachlich begründet" sei, sei sie auch für Körperbehinderte möglich. Und auch mit weiteren Vorurteilen einiger Arbeitgeber will die Arbeitsvermittlerin aufräumen: Die Kosten für die Ausstattung des Arbeitsplatzes mit spezieller Büroeinrichtung (in Carlinos Fall ist das ein Headset zum Telefonieren) trägt nicht immer der Arbeitgeber. Im Fall von Frau Carlino stellt das Jobcenter dies unbürokratisch und zeitnah zur Verfügung. "Beim Jobcenter kümmert sich der Arbeitsvermittler um alle notwendigen Vermittlungsangelegenheiten; Arbeitssuchende und Arbeitgeber sprechen damit nur mit einer Person, ich werde einen Arbeitgeber nicht von Pontius zu Pilatus schicken", versichert Tanja Staudt.

Für Luisa Carlino geht das Abklappern der Stellen weiter, bei ihrer Arbeitsstelle in Mosbach hatte sie sich wohl gefühlt: "Die Kollegen waren nett, Probleme gab es nicht, eher im Gegenteil", sagt die Bürofachangestellte. Wünschen würde sie sich wieder eine Bürotätigkeit: "Ich habe eben gemerkt, dass ich diese Tätigkeit ausüben kann, ohne an meine Grenzen zu stoßen." Von Unternehmen aus der Region erhoffen sich sowohl die Arbeitsvermittlerin Tanja Staudt als auch Luisa Carlino, das auch sie ihre Grenzen neu ausloten.

Info: Tanja Staudt, Jobcenter Neckar-Odenwald in Mosbach, Telefon: (0 62 61) 67 56 81, E-Mail: tanja.staudt@jobcenter-ge.de.