Zur besseren Orientierung bietet der Verkehrsverbund Rhein-Neckar auf seiner Webseite nun auch eine Fahrplanauskunft mit Luftbildern an. Repro: RNZ

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Ganz neu ist die Idee zugegebenermaßen nicht, aber komfortabel für alle, die sich mit reinen Straßenkarten eher schlecht orientieren können: Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) bietet auf seiner Internetseite seit Kurzem die Möglichkeit an, Luftbildaufnahmen für die Fahrplanauskunft zu nutzen.

"Wir haben das Verhalten der Leute beobachtet, und die schätzen nun mal an Google, dass sie auf die Satellitenansicht umschalten können", erläutert Werner Zott vom VRN den Hintergrund der Neuerung. Man wollte nicht zu viele Fahrgäste an die Internetsuchmaschine Google verlieren - und hat deshalb deren "Umschaltmodus" kopiert. Bereitgestellt wurden dem VRN die Luftbilder von den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. "Die Landesvermessungsämter waren sehr verständnisvoll", sagt Zott.

Etwa ein Jahr lang arbeiteten zwei Mitarbeiterinnen an dem Zusatzangebot für die Webseite. "Für jeden Zoombereich mussten neue Quadrate berechnet werden", erklärt der Leiter der IT-Abteilung beim VRN in wenigen Worten, was die IT-Abteilung ein Jahr lang beschäftigte.

Die Karten- bzw. Luftbildansicht ist aktiver Bestandteil der Fahrplanauskunft. Sie lässt sich zoomen und frei bewegen, Fahrgäste können Start und Ziel unmittelbar in der Karte markieren. bei Haltestellen werden sofort in einem so genannten "Tooltipp" - das ist ein kleines Extra-Fenster - die aktuellen Abfahrtszeiten von Bussen und Bahnen angezeigt, wenn der Auskunftssuchende auf eine (eingezeichnete und auch angezeigte) Haltestelle zeigt. Die Start- oder Zieleingabe ist aber nicht auf Haltestellen beschränkt, mit einem Klick kann jeder beliebige Punkt festgelegt werden. Die Auskunft berechnet dann auch den erforderlichen Fußweg.

"Wir sind stolz darauf, dass die Qualität sehr gut ist, das ist einfach nur klasse", freut sich Zott. Dass das Angebot angenommen werde, merke er an den Klicks. Circa fünf Millionen Auskünfte werden über die Webseite im Monat abgerufen, 60 Millionen im Jahr. Wie viele Fahrgäste sich mit den Luftbildern über Abfahrten kundig machen, wisse er allerdings noch nicht. Einen neuen Kartenraum brauchte man beim VRN für die virtuellen Karten übrigens nicht: "Wir brauchten ja sowieso schon Ressourcen für die vielen Fahrplanauskünfte", erklärt Zott. Platz für weitere Ideen ist also noch vorhanden...

Info:www.vrn.de