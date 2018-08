Immer wieder strahlt der Lohrbacher Lichterumzug am Rosenmontag eine ganz eigene Faszination aus. Kein anderer Gaudiwurm in der Region ist im Dunkeln unterwegs. Fotos: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Lohrbach. Es ging nun mal nicht anders: An der Spitze des Lohrbacher Gaudiwurms konnte nur eine Formation stehen; es war der Spielmannszug Lohrbach 2004. Was aber nichts an der ADAC (An Der Allgemeinen Carnevalshitliste) änderte: Hier gab es nur Erstplatzierte. Womit wiederum angedeutet ist, dass der großzügige Umgang des Verkehrsvereins mit Statistiken von den Närrinnen und Narren ordentlich auf die Schippe, pardon: den Bulldog-Frontlader genommen wurde. Die "Gelben Bengel" der Trienzer Schorlemafia jedenfalls nutzten das Thema, um ihren Wagen "laut ADAC-Statistik" auf Platz 1 zu setzen.

Traktoren in allen Größen und Farben - so sich das noch feststellen ließ - pflügten sich durch die von Menschenmassen bevölkerte nächtliche Kurfürstenstraße, immer flankiert von Helfern, die dafür sorgten, dass niemand unter die Räder kam, jedenfalls nicht unter die der mitunter riesigen Landmaschinen. Im übertragenen Sinn dürfte in einer durchzechten Nacht dem einen oder anderen dieses Schicksal durchaus widerfahren sein.

Die Wagen kamen von Aglasterhausen bis Walldürn. 26 an der Zahl. Und was da alles rollte: Schiffe und Hexenhäuschen, Wildwest-Kutsche und Bobby Car, Schloss und Schulbus. Dazwischen machten Guggemusikgruppen mit um so heftigerem Tschingderassabum auf sich aufmerksam, bestachen Fußvölkchen mit umso ausgefalleneren Maskeraden und Kostümen. Allen gemeinsam: Es blinkte, blitze, funkelte, strahlte, leuchtete in allen Farben. Auf der Rathaustreppe nahmen Ober- und Bürgermeister als verwegene Gestalten sowie Ortschafts- und Gemeinderäte die Parade lachend ab. Gegenüber grüßte verschmitzt Pfarrer Baudy, der durch eine rosa-blaue Riesenbrille garantiert den Durchblick hatte.

Längs des Weges durchs ganze Dorf wurden in Buden und an Biertischen heiße Würstchen, gegrillter Bauch, Kochkäsebrote und Quarkbällchen mit allerlei Flüssigem geboten - noch lange bevor sich der Zug in Bewegung setzte. Seit Jahren nimmt die Zahl der Gruppen zu, die mit dem Erlös ihrer Angebote Gutes bewirken wollen - zum Wohl des katholischen Kirchenchors, der Jugendfeuerwehr, des Kindergartens oder des Lymington-Fördervereins.

So lässt sich die Zeit gut durchstehen, denn bis der Gaudiwurm sich vom einen bis zum anderen Dorfende gewunden hatte, vergingen gut zwei Stunden. Dass sich die Fastnachtsindustrie auf die Ausstattung auch nächtlicher Vergnügen mit allerlei illuminierten und lumineszierenden Artikeln einstellt, das leuchtet ein. Dass sie aber gar eine Kopfbedeckung anfertigt, die einen vielfach hinausgedröhnten Hit von Peter Wackel abbildet - Sch... drauf!

Neuerdings machen die Keetzehocker-Karnevalisten nicht nach dem Fastnachtsball in der Odenwaldhalle Schluss, der auf den Umzug folgte. Das närrische Treiben mit den beiden Höhepunkten Prunksitzung am Samstag und Umzug am Rosenmontag wartet am Aschermittwoch mit einer weiteren Glanznummer auf: Zum Kehraus wird ab 20 Uhr bei freiem Eintritt in den "Airport" am Lohrbacher Flugplatz eingeladen. Eine rollende Disco machte im Gaudiwurm darauf aufmerksam.