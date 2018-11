Mosbach. (schat) "Das Wasser ist weg, die Sorgen bleiben" titelte die RNZ dieser Tage in Bezug auf die Nachwirkungen, mit denen nach den verheerenden Unwetterereignissen und Überschwemmungen immer noch viele Betroffene in der Region zu kämpfen haben. Die Rhein-Neckar-Zeitung will Menschen aus Waldbrunn, Neckargerach, Billigheim und Elztal, die vom Unwetter besonders hart getroffen wurden, helfen. Die dafür ins Leben gerufene Spendenaktion "Unwetterhilfe NOK" hat erfreulicherweise bereits große Unterstützung erfahren.

Neben der Sparkassen-Stiftung, die umgehend 5000 Euro an Soforthilfe zugesagt hatte, spendete unlängst auch das Obrigheimer Ehepaar Waibel den gleichen Betrag für die Unwetteropfer in der Region. Schnelle Hilfe hat nun auch der Lions-Club Mosbach: 2000 Euro überwiesen die "Löwen" auf das Spendenkonto der Rhein-Neckar-Zeitung. Nachdem man in der Zeitung von der Hilfsaktion gelesen hatte, sei man sich im Club schnell einig gewesen, auch einen Beitrag leisten zu wollen, berichtet Lions-Pressebeauftragter Gerhard Cherdron. Gemeinsam mit Schatzmeister Dr. Frank Zundel und dem kommenden Präsidenten Steffen Kirchgessner überbrachte Cherdron beim Besuch in der RNZ-Redaktion die frohe Kunde von der geleisteten Unterstützung. Wir sagen "Vielen Dank."

Die RNZ-Spendenaktion läuft noch bis einschließlich kommenden Montag, 20. Juni. Dann sollen die Spenden möglichst umgehend und in Absprache mit Verantwortlichen vor Ort an besonders Betroffene in den vier genannten Gemeinden verteilt werden.

Spendenkonto: Sparkasse Neckartal-Odenwald, Konto "Unwetterhilfe NOK" – Iban: DE17 6745 0048 0004 3821 56.