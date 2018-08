Von Stephanie Kern

Mosbach/Schwarzach. Er will als Helfer gesehen werden. Als einer, der getan hat, was ihm möglich war. Stefan Götz aus Schwarzach ist einer von 600 "Lebensspendern", die sich bei der Typisierungsaktion im Januar in die Datenbank der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) haben aufnehmen lassen. Und er ist der genetische Zwilling eines Erkrankten: Im Sommer spendete er Stammzellen. Hintergrund Hintergrund Leukämie (Blutkrebs) ist eine bösartige Erkrankung der weißen Blutkörperchen und entsteht im Knochenmark, dem blutbildenden Organ des menschlichen Körpers. Hier ist der normale Reifungsprozess der weißen Blutkörperchen (Leukozyten), die für die Infektabwehr zuständig sind, gestört und es kommt zu einer explosionsartigen Vermehrung dieser Zellen. Durch diese ungehinderte Vermehrung [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Leukämie (Blutkrebs) ist eine bösartige Erkrankung der weißen Blutkörperchen und entsteht im Knochenmark, dem blutbildenden Organ des menschlichen Körpers. Hier ist der normale Reifungsprozess der weißen Blutkörperchen (Leukozyten), die für die Infektabwehr zuständig sind, gestört und es kommt zu einer explosionsartigen Vermehrung dieser Zellen. Durch diese ungehinderte Vermehrung der bösartigen Zellen werden die anderen im Knochenmark gebildeten Zellen verdrängt. Hierzu gehören die für den Sauerstofftransport verantwortlichen roten Blutkörperchen (Erythrozyten) und die für die Blutgerinnung verantwortlichen Blutplättchen (Thrombozyten). Wenn beispielsweise Chemotherapie und Bestrahlung keine Heilung erzielen, ist die letzte Chance die Stammzell- bzw. Knochenmarkspende. Die Wahrscheinlichkeit einer Übereinstimmung zwischen Spender und Empfänger liegt allerdings im günstigsten Fall bei 1:20.000.

[-] Weniger anzeigen

Im Januar 2013 hatte die an Leukämie erkrankte Ines Spott aus Mosbach zur Typisierungsaktion aufgerufen. Mehr als 600 Menschen ließen sich typisieren. Unter ihnen war auch Stefan Götz, der nur auf eine solche Aktion in seiner Umgebung gewartet hatte. "Ich wollte das schon immer machen und gehe auch immer Blut spenden", sagt Stefan Götz. Für ihn ist die Spende kein Muss: "Ich durfte spenden." Denn nach der Aufnahme in die Datei ging es relativ schnell. Bereits im Juni kam der Anruf, dass seine Stammzellen möglicherweise zu einem erkrankten Empfänger passen. "Dann kam ein Paket mit Anweisungen zur Nachtypisierung", berichtet Stefan Götz.

In der Folge wurden die Gewebemerkmale, d.h. die Struktur der DNA, nochmals getestet. "Die Typisierung ist keine Verpflichtung, auch zum Spender zu werden", sagte Sabrina Krüger von der DKMS im Vorfeld der Typisierungsaktion. Und auch das Märchen von der großen Nadel, die in die Wirbelsäule "gerammt" wird und dann Rückenmark ableitet, stimmt nicht. "Das ist schon eine Sache, mit der wir zu kämpfen haben", erzählt Sabrina Krüger und meint damit die Vorurteile gegenüber einer Spende. Nur noch in 20 Prozent aller Fälle sei eine Knochenmarkspende (das Mark wird aus dem Hüftknochen und unter Vollnarkose gewonnen) nötig, die anderen 80 Prozent der Spenden seien Stammzellenspenden. Und die kann man aus dem Blut filtern.

Dafür musste Stefan Götz sich im Vorfeld der Entnahme Wachstumshormone spritzen, um so viele Stammzellen wie möglich zu produzieren. Wichtig ist der DKMS, dass die Entscheidung jederzeit beim Spender liegt. "Ich wurde immer und jederzeit darüber aufgeklärt, was auf mich zukommt", sagt Stefan Götz. Und die Nadel "ist nicht größer als die bei der Blutspende". Den ganzen Vormittag war Götz dann bei der Entnahme, hat es sich gemütlich gemacht und mit anderen Spendern James-Bond-Filme angeschaut. "Das war fast Kinoatmosphäre", schmunzelt der Maschinenbauingenieur. Doch dann wird Stefan Götz wieder ernst: "Es waren viele Leute zum Spenden dort. Trotzdem gibt es viele Patienten und zu wenige, die spenden."

Auch Götz' Familie kennt dessen Einstellung zu dem Thema - und zieht mit. "Wer darf, hat sich typisieren lassen." Das Geld, das Stefan Götz für Benzin (die Entnahme wurde in Köln vorgenommen) und den Arbeitsausfall bekommen hat, hat er der DKMS gespendet. Denn jede Typisierung kostet 50 Euro - und die muss die DKMS aus Spendengeldern aufbringen.

Ines Spott, die die Typisierungsaktion in Mosbach organisiert hat, geht es derweil relativ gut. "Ich bin gut auf meine neuen Medikamente eingestellt", sagt Ines Spott. "Genial" findet sie, dass aus der Aktion in Mosbach von vor einem Jahr schon drei Spender hervorgegangen sind und die vierte "Lebensspenderin" in den Startlöchern steht.

"Wir freuen uns über jeden, der sich registrieren lässt und uns im Kampf gegen Leukämie unterstützt", sagt Julia Runge von der Pressestelle der DKMS zum Ergebnis. Grundsätzlich seien die drei Spender aus Mosbach "normaler Durchschnitt". Dass Stefan Götz so schnell spendete, zeigte allerdings, dass er "die Nadel im Heuhaufen" ist.

Als "reines Ehrenamt" will Stefan Götz seinen Einsatz als Stammzellenspender sehen. "Es ist ein gutes Gefühl, so Menschen zu helfen. Das ist es, was mir Freude gemacht hat."

Info: Wer sich typisieren lassen möchte, kann sich im Internet unter www.dkms.de ein Set bestellen. Auch über Spenden freut sich die DKMS. Spendenkonto: Empfänger: DKMS, Kontonummer: 19 14 95 01, BLZ: 674.600 41 (Volksbank Mosbach).