Von Ursula Brinkmann

Neckar-Odenwald-Kreis. "Die GEW muss sein, sonst bewegt sich nichts." Frank Ahland ist Fach- und Verbindungslehrer an der Grund- und Werkrealschule Osterburken. Und Mitglied in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), in der sich nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern insgesamt 49.000 Frauen und Männer aus allen Sparten der Pädagogik, Bildung und Wissenschaft in Baden-Württemberg organisieren. Frank Ahland ist außerdem "nur" angestellt und nicht verbeamtet. Und damit ein beispielhafter Fall, weshalb die GEW derzeit auf die Straße geht.

Irene Radloff, Mitglied im Kreisvorstand der Bildungsgewerkschaft im Neckar-Odenwald-Kreis: "Es geht insbesondere um eine gerechtere Bezahlung, denn angestellte Lehrkräfte verdienen monatlich etwa 800 bis 1100 Euro netto weniger als ihre Kollegen mit Beamtenstatus, obwohl sie die gleiche Arbeit leisten." Doch auch für eine bessere Bezahlung beider Gruppen (5,5 Prozent mehr Gehalt), gegen Stellenabbau und für eine Herabsetzung des Klassenteilers haben rund 2000 Lehrer am 13. März in Stuttgart demonstriert.

Die GEW, in der die meisten der 12.000 angestellten Lehrkräfte im Ländle organisiert sind, rechnet damit, dass an diesem Tag bis zu 10.000 Unterrichtsstunden in Baden-Württemberg ausgefallen sind. Radloff, wie Ahland angestellte Lehrkraft, war dabei - mit anderen GEWlern der Region. Was die geplanten Stellenstreichungen betrifft, da konnte Jörg Götz-Hege vom GEW-Vorstand des Kreisverbandes Rhein-Neckar-Heidelberg immerhin Erfolge melden.

Den NOK-Kreisverband drücken noch ganz andere Sorgen: Schulschließungen wegen sinkender Schülerzahlen. Da ist zum Beispiel die Elztalschule betroffen. Gemeinschaftsschule hatte man werden wollen, hatte sich darauf vorbereitet, auch um damit die Sekundarstufe zu retten - und ist gescheitert. "Als Grund- und Werkrealschule sind wir nun gefährdet, da die Anmeldezahlen wohl nicht ausreichen werden", muss Liselotte Haaß konstatieren, die Vorsitzende der GEW im Neckar-Odenwald-Kreis. Das bedeutet, dass die Elztalschule mit den kommenden Schuljahren nach und nach die Schüler der Sekundarstufe verabschiedet, aber keine neuen (fünften) Klassen mehr gebildet werden. Oder anders ausgedrückt: Die Elztalschule wird eine reine Grundschule werden.

Die Mindestzahl von 40 Kindern pro Klassenstufe, um entweder Gemeinschaftsschule zu werden oder als Grund- und Werkrealschule weiter zu existieren, wird in Dallau deutlich unterschritten. Liselotte Haaß und ihre Mitstreiter in den GEW-Gremien in der Metropolregion kritisieren die fiktiven Schülerzahlen, also jene, die angenommen werden als künftige Schüler an einer Schule. Mit Schülern aus Mosbach etwa, wo es keine Gemeinschaftsschule gibt und auch noch keine echten Bestrebungen, hätte vielleicht der eine oder die andere Interesse am Gemeinschaftsschulstandort Elztal entwickelt. "Aber da kommen die Interessen der Gemeinden ins Spiel", sehen sie durchaus Konkurrenzen unter den Kommunen.

"Was die Gemeinschaftsschulen angeht, wurde das Pferd von hinten aufgezäumt", hätte Liselotte Haaß einen Schulentwicklungsplan für besser gehalten - mit Standortempfehlungen für die verschiedenen Schultypen, quasi am grünen Tisch entworfen. Die GEW hatte dazu 2010 ein Gutachten erarbeiten lassen. Von den derzeit 14 Werkrealschulen im NOK sehen die Gewerkschafter fünf im Bestehen gefährdet: Außer der Elztalschule seien das die Standorte Buchen-Hettingen, Buchen-Hainstadt, Mudau und Mosbach mit der Müller-Guttenbrunn-Schule. Zwei werden ab September 2015 Gemeinschaftsschulen: die Schule am Limes in Osterburken und die Schule am Schlossplatz in Limbach.

Inklusion in der Schule ist ein wichtiges drittes Thema, das die GEW beschäftigt. Die Pflicht zum Besuch einer Sonderschule soll aufgehoben werden, Eltern können entscheiden: Geht mein Kind in eine inklusive oder eine Sonderschulklasse. Bisher lägen dem Schulamt in Mannheim 300 Anträge auf inklusive Beschulung vor, wusste Franz Klüber, stellvertretender Vorsitzender der GEW Mannheim. Kaum mehr als zwei Hände voll davon stammten aus dem NOK. "Der Antrag sagt aber nur etwas aus über das ‚Wie‘, nicht aber über das ‚Wo‘." Weite Wege könnten auch hier eine Folge sein. Liselotte Haaß sieht den Landkreis dank der Außenklassen diesbezüglich eigentlich gut versorgt und gut aufgestellt. Aber, fügte Herwig Senk an, "das rettet auch keine Schulen."